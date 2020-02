Osvaldo: "No puedo estar más agradecido después de volver al fútbol y hacerlo en cancha de River"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El exquisito delantero Daniel Osvaldo volvió a jugar profesionalmente al fútbol después de tres años y se mostró muy "agradecido" por esta circunstancia, ya que "además, poder haberlo hecho en cancha de River con la camiseta de Banfield, que es el club de mi barrio, fue maravilloso".



"No puedo estar más agradecido por volver a jugar al fútbol y reaparecer en cancha de River. Y encima casi hago un gol (hubiese sido un golazo, picándola sobre Franco Armani), que fue lo único que me faltó para ser una noche maravillosa", le comentó sus sensaciones Osvaldo a Télam.



"Después, los periodistas no le tendrían que darle trascendencia a los insultos de los hinchas de River porque es algo normal en el fútbol por mi pasado en Boca", recomendó.



Y finalmente reveló que le dio "un abrazo a Ignacio Fernández por el buen equipo que tiene River y él me retribuyó dándome la bienvenida al fútbol argentino".



"Y también lo abracé a Marcelo Gallardo y le dije que era el mejor técnico de Argentina, y él me deseó lo mejor para mi futuro", contó con la alegría de un debutante, feliz por una vuelta que seguramente no soñaba, ya que no hay peor aflicción que recordar los buenos tiempos en épocas de miserias.



Por su parte el entrenador que propició su vuelta, Julio Falcioni, se mostró de buen talante pese a la derrota por 1 a 0, porque "se jugó contra el mejor equipo de Sudamérica. Por eso me voy conforme, ya que en varios pasajes de ambas etapas le jugamos de igual a igual y el equipo, integrado por muchos juveniles del club, dejó grandes expectativas por su rendimiento para lo que podemos conformar en un tiempo cercano".



"Las dos infracciones de Lucas Martínez Quarta y Matías Suárez fueron muy fuertes, pero parece que no tenemos suerte, porque tendrían que haberlos expulsado y no lo hicieron", se quejó posteriormente el "Emperador".



"Y en cuanto a Iván Arboleda, esta noche ratificó que es un arquero impresionante, que hoy volvió a destacarse y en el corto plazo, no me cabe duda, será el titular de la selección de Colombia", concluyó.