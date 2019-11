Otra vez el agua de regadío desborda e inundan la calle Pellegrini

Al desbordar el canal como consecuencia de la basura que hace tapón en el pasante del cruce Ignacio de la Roza - Pellegrini, por esta última arteria, hacia el Norte, bajan miles de litros de agua y terminan por anegar más de cuatro cuadras.

Tal como muestran las fotos no quedan banquinas, las veredas desaparecen, e incluso a una familia el agua se le mete hasta dentro de la casa.

“Hemos presentado notas a Hidráulica y al Municipio, pero no tenemos respuestas”, dijo otra vecina “Este problema lo arrastramos desde hace años y no es posible que no tenga solución”.