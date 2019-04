Otra vez, la Provincia intenta que no se frenen las obras nacionales

Mientras un grupo de empresas locales y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) mantienen un fuerte tironeo por demoras en el pago por cuatro obras de cloacas, la gestión de Sergio Uñac empezó a mediar para evitar que los trabajos se frenen y preservar las fuentes laborales. Está estudiando la posibilidad de poner unos 300 millones de pesos y que el organismo nacional se los reintegre más adelante. Hizo lo mismo anteriormente con rutas y viviendas con financiamiento nacional, intentando que no haya despidos.

El propio Uñac viene diciendo que ante la crisis nacional, el parate de la economía y la creciente desocupación en todo el país, no dejará de inyectarle recursos a la obra pública con tal de generar un doble efecto: solucionar problemas de infraestructura básica y, en esta coyuntura el más importante, que la construcción siga generando mano de obra. La idea de darle una solución al conflicto entre las empresas constructoras y el Enohsa va en esa misma línea.

Las obras en cuestión son las dos cloacas que se están haciendo en Rivadavia, las de Valle Fértil y les que se están construyendo en Caucete. Las cuatro son financiadas por el Enosha y en estos emplean 300 obreros aproximadamente.

Ante esta situación, la administración uñaquista está tirando líneas y buscando una salida. La más firme es saldar la deuda con recursos propios y firmar un convenio con la Nación, para que se comprometa por escrito a reintegrarla en el mediano plazo. “Le conviene a todos y creemos que el Enohsa va a aceptar”, aseguró el ministro Infraestructura, Julio Ortiz.

Ortiz Andino hizo un par de aclaraciones sobre la versión que dan en la Cámara Argentina de la Construcción. Por un lado, aseguró que parte de las demoras en los desembolsos se debe a que las constructoras han presentado la documentación que les exigen. Por el otro, sostuvo que los últimos pagos datan de noviembre y que lo que falta es a partir de diciembre.

No es la primera vez que la gestión que lidera Uñac daría una salida salomónica, para que obras nacionales no se detengan y no alimenten la desocupación. Puso fondos propios para financiar, entre otras, la Ruta 40 Norte, la 40 Sur, un tramo de la Ruta 150, la exruta 149, la 346 y miles de viviendas. En todos los casos suscribió convenios con la administración macrista, que aún registra una abultada deuda con la provincia por los adelantos económicos.