Ozzy Osbourne reveló que padece Parkinson

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El rockero británico Ozzy Osbourne, ex vocalista de la banda Black Sabbath, reveló hoy que padece Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en febrero de 2019, en una entrevista durante el programa de la televisión estadounidense "Good Morning America".



Según relató el músico, en febrero pasado asistió a la consulta médica a raíz de una caída que lo obligó a someterse a una cirugía de cuello y que en esa ocasión le informaron que padece PRKN2, un tipo de Parkinson "que no es una sentencia de muerte" pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo", informó su esposa, Sharon durante la entrevista.



"Ha sido terriblemente difícil para todos nosotros", dijo el cantante en el programa televisivo hoy, informó la agencia EFE.



"Tengo insensibilizado este brazo por la cirugía, se me enfrían las piernas... No sé si eso es el Parkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es el problema. Porque me cortaron nervios cuando me operaron. Nunca había oído lo del dolor en los nervios, y es una sensación rara", desgranó Osbourne, hablando simultáneamente de la cirugía de cuello y del diagnóstico de Parkinson.



Sharon dijo en el programa que en abril próximo viajarán a Suiza para una interconsulta médica con un profesional especializado en el sistema inmunológico.



Ozzy detalló sus sensaciones a lo largo de este tiempo en que mantuvo en secreto la manifestación de su enfermedad.



"Esconder algo dentro durante un tiempo es complicado, te sientes culpable. No soy bueno con los secretos, ya no puedo andar por ahí con esto porque se me acaban las excusas, ¿sabes?", expresó Osbourne, que explicó que toma medicación para el Parkinson y pastillas para los nervios.



A principios de 2019, Osbourne pospuso todos sus conciertos programados para el resto del año y dijo que estaba recuperándose de una lesión que había sufrido durante un ataque de neumonía, en la que se ha convertido en su mayor pausa musical desde que empezó a hacer música, 50 años atrás.



Además de una exitosa carrera en el mundo del rock duro, Ozzy Osbourne se convirtió en un personaje mediático de enorme popularidad cuando entre 2002 y 2005 protagonizó un excéntrico reality en la cadena televisiva MTV titulada "The Osbournes" y que protagonizaba con su mujer Sharon y sus hijos Kelly, de 35, y Jack de 34.



A pesar de la enfermedad, el 10 de enero pasado, Ozzy publicó en plataformas digitales "Ordinary Man", junto a Elton John, su primera canción en más de 10 años y aseguró que tiene ganas de volver a los escenarios.



"No me voy a ir a ninguna parte aún", declaró el rockero en la televisión esta mañana.