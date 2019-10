Paciente con cáncer se casó con el amor de su juventud y a las horas murió

A través de las redes sociales se viralizó la historia de Gary Smart, de 33 años, y de Laura Smart, de 31, una pareja que se conoció en la juventud pero luego perdieron el contacto. Con los años, se reencontraron y comenzaron una vida juntos hasta que al hombre le detectaron cáncer. A pesar de ello ambos quisieron hacer lo que siempre habían soñado, casarse así que lo hicieron y a las pocas horas Gaty murió.

El padre de seis hijos conoció a Laura cuando ambos eran adolescentes, pero perdieron el contacto. Se volvieron a encontrar años más tarde y comenzaron a salir juntos cuando se acercaban a los 30, tras haber tenido hijos con otras parejas. Cuando le diagnosticaron la enfermedad a Gary cambiaron los planes de vida ya que él pudiera cumplir su deseo de morir siendo un hombre casado. La pareja dio el “Sí quiero” en el hospital donde hubo cinco invitados alrededor de la cama del novio. En cuanto a la comida de bodas, fue improvisada por el personal del hospital.

“Luego de que Gary fuera diagnosticado con un cáncer terminal, me dijo que quería morir siendo un hombre casado. Pensábamos que podíamos estar más tiempo juntos pero no fue así. El viernes pasado, el personal dijo que no tendríamos mucho tiempo y nos ayudó a organizar nuestra boda. Mamá y yo salimos, conseguimos los anillos, volvimos y nos dijeron que el personal lo había resuelto todo, dijeron: ‘Tenemos tu certificado oficial de matrimonio y un sacerdote. Te casas a las siete en punto’”, contó la mujer.

Pasó solo una hora y al hospital llegaron cerca de 25 familiares y amigos a presenciar la unión. “Esa noche me acosté en la cama con él. Vimos Fast and Furious 8. Pude dormir y me desperté al sonar el botón de llamada a las 3 AM, miré a Gary y él me miró fijamente, como si tratara de decirme algo. Tuve una conversación con él y luego me di cuenta de que no tenía bien puesta la máscara de oxígeno y que no podía respirar”, relató la mujer. “Solo tuvimos siete horas de matrimonio, pero estuve muy agradecida de poder darle eso”, añadió.

Fue en julio cuando Gary comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda y en el pecho, además, perdió peso rápidamente. Al realizarse una radiografía y a una biopsia le dijeron que tenía un agresivo cáncer de pulmón.

