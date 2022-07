A través del programa nacional "Fútbol para Todos", que tiene por objetivo equipar a todos centros de jubilados que estén bajo la órbita del PAMI con televisores gigantes, equipos de sonido, servicio de cable y el pack fútbol, los abuelos sanjuaninos van a disfrutar de todos los partidos que se disputen en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

"Los jubilados nos pedían poder ver el mundial todos juntos. Siempre decimos que la peor enfermedad de la tercera edad y después de la pandemia, es la soledad. Ellos quieren compartir su tiempo", dijo a DIARIO HUARPE Marzio Meglioli, director de PAMI local, haciendo referencia de lo que significa la implementación de este programa en la provincia.

El programa, según lo indicado por Meglioli, está funcionando muy bien. "Actualmente, ya son 42 los centros de jubilados que presentaron la documentación correspondiente y se encuentran a la espera del televisor de más de 50 pulgadas y el resto de los equipos. En la provincia contamos con 84 espacios. Creemos que ese número, más cerca de la fecha, va a aumentar", expresó, a la vez que dijo que desde el PAMI cada centro recibirá un subsidio para costear los paquetes de partidos.

Si bien el proyecto está destinado a los centros que pertenezcan a la órbita del PAMI, también le dará la posibilidad a aquellos lugares destinados a la tercera edad que no sean parte de la institución. "Hay algunos lugares que no cumplen con los requisitos, pero no queríamos que quedaran afuera. Es por eso que a través del Ministerio de Desarrollo Humano se entregarán 40 televisores más", contó el director.

Bolsón de alimentos

En San Juan, existe un universo aproximado de 75.000 jubilados, de los cuales 21.000 pertenecen al programa "Probienestar". "En este último tiempo teníamos lista de espera de jubilados que estaban en condiciones de recibir esta ayuda monetaria de $4.500, pero no había cupo. Actualmente, se agregaron 3.500 lugares. Hay que tener en cuenta que no es un beneficio que alcance a todos los jubilados, está destinado a aquellos en situación de vulnerabilidad", dijo Marzio Meglioli a este medio.

Los interesados en ser parte del beneficio deberán acercarse por las oficinas del PAMI o centros de jubilados para iniciar el trámite correspondiente.

Más subsidios

Entre las nuevas implementaciones que se están haciendo en los centros de jubilados de toda la provincia está el incremento del monto recibido para el mantenimiento de los espacios. "Desde el 1 de julio, cada centro de jubilados recibe el doble de lo que venía percibiendo. Logramos aumentar a $20.000 el dinero que se les da para el sostenimiento de los lugares y el pago de servicios", detalló.