Pampita habló sobre la relación que tiene con los hijos de su prometido

A un mes de casarse con Roberto García Moritán, Pampita se mostró feliz por la familia ensamblada que lograron formar. Además, dio detalles de su relación con Delfina, de 14 años, y Santino, de 13, los hijos adolescentes de su futuro marido. En su programa, Pampita contó que tanto ella como los tres hijos que tiene con Benjamín Vicuña tienen una muy buena relación con los hijos de Roberto y su expareja, Milagros Brito.

“Claro que conozco a sus hijos. Hubo muchos encuentros. Lo primero que tuvimos en cuenta son los hijos de cada uno, que se sintieran cómodos con la relación, que la aprobaran, que estuvieran de acuerdo”, comenzó diciendo.

Además, contó que apenas les contaron a los chicos que se iban a casar, todos se pusieron muy contentos. "Si los chicos no nos daban el visto bueno y no confiaban en este amor, no tomábamos una decisión así”, dijo la jurado del Bailando. Dio a conocer también que sus hijos y los de Roberto ya convivieron y hasta compartieron fines de semana juntos.

“Se dio todo con naturalidad, con los tiempos de ellos. Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia”, cerró con alegría.

Fuente: TN.