Panama, dirigida por el "Tolo" Gallego, no acepta suspender un amistoso ante Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) no aceptó suspender el partido entre el seleccionado de Panamá, dirigido por el argentino Américo Rubén Gallego, y Bolivia, previsto para el 19 de este mes, a causa de la situación política que atraviesa la nación sudamericana.



La prensa boliviana destaca hoy que en caso de que Bolivia no se presente a jugar el amistoso en Panamá se arriesga a afrontar una demanda por daños y perjuicios.



El martes pasado la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) comunicó la suspensión de los amistosos de la fecha FIFA de noviembre que el seleccionado debía jugar frente a Chile y Panamá.



En cuanto al partido ante Chile no hay problema, la petición chilena fue aceptada por la federación nacional entendiendo la imposibilidad de realizar ese partido por los conflictos sociales y políticos que vive ese país, pero Panamá respondió que ese encuentro se tiene que jugar sí o sí, tal como fue acordado.



"No cumplir el contrato le acarrearía a la Federación Boliviana una demanda que, si la pierde, le obligaría a pagar una fuerte multa", señaló el diario La Razón de La Paz.



“Nuestra federación ha iniciado hace varias semanas los temas logísticos para llevar a cabo este encuentro. Además los vuelos entre ambos países están funcionando con normalidad, por lo que consideramos que no hay impedimento para que el partido pueda realizarse en la fecha acordada”, indicó la nota de Manuel Arias, presidente de la FEPAFUT.