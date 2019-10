Pañuelos verdes, violetas, glitter y cánticos en cada rincón de la capital bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mujeres de todas las edades y de los más diversos puntos del país circulaban por las calles y diagonales de La Plata para asistir a la segunda jornada de talleres, horas antes de que comience la marcha que bordeará la ciudad en lo que se denominó hace años como "el pogo más grande la historia", en el marco del 34 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se extenderá hasta mañana. Si bien los núcleos temáticos de los talleres de acuerdo a la ubicación de las Facultades y colegios preuniversitarios en los que se desarrollan la mayoría de las actividades dividen por "zonas" a La Plata, solo bastó transitar hoy desde temprano por el centro urbano de la capital bonaerense para entender que varias de las temáticas convocantes continuaban tratándose en las Facultades de Ciencias Exactas y de Derecho, y en la sala Karakachoff, donde antes funcionaba Humanidades. "Violencia de Género y Maltrato", "Femicidios y Femicidios", "Mujer y ESI", o "Mujer y Política" son algunos de los talleres que hoy se realizaban con un caudal de personas que colmaban aulas, pasillos y hasta los patios de cada edificio en los que también se sentaron las participantes ávidas de debatir. "¡Aula llena, ya no hay lugar!", se escuchó decir por parte de una coordinadora. "Déjenla entrar por favor, este es nuestro espacio!", dijo otra tras hacerle lugar amontonando las mochilas con pañuelos que defienden la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es que en el ENM) que buscará ampliarse en esta edición al Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Bisexuales, Lesbianas y no binaries, se respira solidaridad, sororidad, debate, deseo, fuerza, lucha, alegría y enojo, todo en un mismo ambiente. "¿Comiste?", dice una, "encuentrera" a otra mientras pasa un mate. "No. Dormí remal pero vine sin desayunar", contesta la otra que acepta de buena gana una empanada, comprada en las escaleras de la Facultad por una comerciante que quizá también luego forme parte de algún taller. Los pasillos, las aulas, las escaleras, cada espacio de la universidad se convierte en este fin de semana en un lugar de encuentro que une a profesionales, empleadas, alumnas, amas de casa, docentes, travestis, trans, mujeres con glitter o más sobrias, y personas no binarias, todas en un mismo objetivo. Unos metros más allá del calor de los talleres, se escuchan tambores y la Plaza San Martin vuelve a transformarse en espacio de ritmos, de murga y de baile que abren el segundo día del evento y que celebran hoy el sol, después del temporal que ayer obligó a suspender la apertura oficial en el Estadio Único. Pero el ENM dio revancha en esta segunda jornada que promete a la vez una fuerte oferta cultural con el "Circuito Pluridisidente" que albergará a más de 100 artistas que se presentarán en diversos espacios culturales de la ciudad y que seguirá la Peatonal Feminista, que se extenderá por la avenida 7, desde Plaza San Martín hasta Plaza España (7 y 66), y la Feria Pluridisidente "con más de 3000 artesanxs de todo el país". Tras una primera jornada en la que decenas de miles de pañuelos verdes se agitaron en el aire al grito de "Aborto legal, seguro y gratuito", y de una marcha contra los travesticidios, hoy las casi 200.000 participantes se disponen a participar de la marcha, que es la visibilización pública de la masividad, la unidad y la heterogeneidad del movimiento de mujeres. En esta edición, la marcha no pasará por la Catedral, pero recorrerá los vallados edificios públicos como la Legislatura o Gobernación y tendrá un marco de seguridad y asistencia dispuesto por el gobierno bonaerense que incluirá hospitales móviles, baños químicos, puntos de hidratación y el despliegue de 4.000 policías mujeres.