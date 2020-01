Papa Francisco recepciona Alberto Fernández dia 31 de janeiro, anunciou o Vaticano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O papa Francisco recepciona presidente Alberto Fernández na sexta-feira 31 de janeiro na Biblioteca Privada do Palácio Apostólico do Vaticano, anunciou a Santa Sede.



A reunião, prevista para as 11 horas de Roma (+1 GMT), será a primeira entre ambos desde que Fernández tomou posse a Presidência o passado 10 de dezembro.



O encontro começará com um saludo de recebimento na chamada sala do Tronetto, no segundo piso do Palácio, e depois os dois chefes de Estado passarão a reunião a sós na Biblioteca, segundo a praxe vaticana.



A última visita de Fernández ao Papa foi em agosto de 2018, em ocasião de um encontro na residência de Casa Santa Marta do qual também participou o líder chileno Carlos Ominami e o brasileiro Celso Amorim.



Em dezembro passado, a primeira-dama, Fabiola Yañez, se reuniu com o pontífice junto com mais quatro primeiras-damas latino-americanas no marco da inauguração da nova sede da fundação pontifícia Scholas Occurrentes, criada por Francisco a partir de suas experiências como cardeal portenho.