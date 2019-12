Para Berni hay que hacer "una profunda revisión" y "generar políticas de seguridad a largo plazo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El flamante ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, manifestó hoy que es necesario "generar políticas de seguridad a largo plazo, con una mirada estratégica y no política", para lo cual hay que hacer una "profunda revisión" con una "mirada integral".



Durante su primer acto al frente de la cartera bonaerense, en el que se conmemoró el 139 aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires en la Escuela Juan Vucetich, Berni consideró que hay que "dejar de hacer anuncios rimbombantes" y ponerse a trabajar "para solucionar un problema que es profundo, es estructural y que no se va a resolver de la noche a la mañana".



"Ojalá todos los actores que tienen que ver con esto, legisladores, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, entendamos que necesitamos generar políticas de seguridad a largo plazo con una mirada estratégica y no política", expresó el ministro.



Antes de retirarse de la escuela de policía situada en el partido bonaerense de Berazategui, y al responder preguntas de la prensa, Berni se refirió también al tema de la superpoblación de cárceles y comisarías.



"Está trabajando fuertemente en eso el ministro (de Justicia bonaerense, Julio) Alak junto con el gobernador para resolver un problema que no es menor, es un problema muy grave", aseguró el ministro.



Berni consideró también que "el problema es que además (de superpoblación carcelaria) el Servicio Penitenciario no da las respuestas que debe dar, que es resocializar a todos aquellos que han caído en el delito, y ese es nuestro principal desafío".