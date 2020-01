Para Burstein, la visita de Fernández a Israel "fue un compromiso con la vida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA, destacó hoy la "importancia" de la visita del presidente Alberto Fernández a Israel y definió al viaje oficial como un "un compromiso con la vida", en alusión a la participación del mandatario en el Foro Mundial del Holocausto, realizado en Jerusalén.



"Fue importantísimo lo que dijo nuestro Presidente en Israel y su viaje tuvo que ver con el compromiso por la vida en el que coincidimos plenamente", afirmó Burstein en diálogo con Télam.



Coincidió con Fernández en cuanto a que "los argentinos necesitamos saber qué pasó" en el atentado a la AMIA.



"Nosotros, los familiares, sabemos qué paso: se ocultó la verdad y no se investigó como se debiera haber investigado", declaró Burstein.



"El Presidente tuvo una frase que me produjo impacto; fue cuando dijo que en Argentina somos todos argentinos sin distinción, de si uno es judío o no", afirmó Burstein y, con ese enfoque, pidió "quitar los vallados de las escuelas y templos" porque -advirtió- "lo único que hacen es diferenciarnos, cuando en realidad somos lo mismo".



Asimismo, adelantó que espera tener un encuentro a futuro con Fernández y adelantó que en esa entrevista le hará un pedido concreto para que se quiten las vallas.



"Sería interesante que se deje de naturalizar que los judíos tienen que estar atrás de paredones; además, es algo que no sucede en ningún otro país occidental", completó.



En tanto, sobre la causa AMIA, consideró: "Quizá podemos tener matices diferentes (con Fernández), pero nada que ver con el gobierno de Mauricio Macri, que lo único que hizo fue lucrar con los muertos de la AMIA y con (Alberto) Nisman".