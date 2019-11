Para Celso Amorim, lo de Bolivia es un "golpe de Estado" proveniente de la "extrema derecha"

El ex canciller de Brasil Celso Amorim consideró hoy que en Bolivia se asiste a "un golpe de Estado" signado por la "invitación de las Fuerzas Armadas" a que el presidente Evo Morales "salga" de su puesto, y enmarcó la situación en "una reacción de la parte más extremadamente a la derecha" de ese país, a la que "no le gusta que un indígena en el poder".



Además, Amorim expresó su "gran preocupación por la seguridad de Evo Morales y otras personalidades", y destacó la necesidad de que "la comunidad internacional esté atenta a este proceso y que se vuelva a la normalidad lo antes posible".



"Es un golpe de Estado", definió el ex canciller de Brasil sobre la crisis política e institucional en Bolivia, que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales tras un informe de la OEA que recomendó la anulación del proceso eleccionario y la convocatoria a nuevos comicios, y un pedido de apartamiento del cargo formulado por las Fuerzas Armadas.



En este sentido, Amorim remarcó que lo expresado por las Fuerzas Armadas "ha sido una invitación a que Evo salga" del poder, lo que derivó en "una situación muy confusa" porque "no se sabe quién está al mando en Bolivia".



"Es parte de una reacción de la parte más extremadamente a la derecha, que no le gusta un indígena en el poder y las reformas sociales de Evo Morales", evaluó el ex canciller brasileño en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.