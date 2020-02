Para Cornejo, las excepciones del decreto que impide contratación de personal son "contradictorias"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, cuestionó hoy el decreto que establece una restricción por 180 días a las designaciones y contrataciones de personal para la Administración Pública Nacional, al considerarlo "ambiguo" y "contradictorio", ya que "las excepciones que plantea posibilitan el ingreso discrecional a gusto de los funcionarios".



Cornejo cuestionó, a través de un comunicado de prensa, el decreto 132/2020 publicado el 11 de febrero en el Boletín Oficial, en el cual, además de limitar las designaciones durante seis meses, se ordena realizar un relevamiento del personal en planta permanente, transitorio y contratado.



Para Cornejo, el decreto “es ambiguo" porque "se fundamenta en la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado haciendo especial énfasis en la atención de los sectores más vulnerados de nuestro país, pero está plagada de excepciones que contradicen el objetivo del decreto”.



Es que el decreto cuestionado excluye de las restricciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Servicio Penitenciario Federal, a las Universidades Nacionales, y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.



También exceptúa "las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del Ministerio de Salud".



"Esta medida, en lugar de restringir designaciones en la planta estatal, posibilita el ingreso discrecional a gusto de los funcionarios", opinó el diputado nacional, quien agregó que "las excepciones planteadas no parecen responder a optimizar funcionamiento ni a la atención de sectores vulnerados", sino que "dejan absolutamente abierta la puerta para nombramientos de personal netamente político".



"El decreto reglamenta que, en caso de fallecimiento, jubilación, renuncia, rescisión de contratos podrán realizarse designaciones para cubrir esos lugares, una completa contradicción si el objetivo real fuera disminuir la plata de la Administración Pública", señaló Cornejo.



Para el ex gobernador de Mendoza, desde el gobierno nacional "al igual que hicieron con la Ley de Emergencia Económica, ponen un título rimbombante pero que poca relación tiene con el contenido”.



"En una situación de emergencia económica, es una necesidad que el Estado disminuya sus gastos y racionalice sus recursos humanos, una buena medida sería la de no cubrir las vacantes que producen”, concluyó el titular del radicalismo.