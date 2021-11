Para dar previsibilidad y que no falten dólares, bancos salieron a importar billetes

"Puro humo", así define un banquero la versión fake que circuló por WhatsApp durante el fin de semana de un supuesto "corralito encubierto". En realidad, el Banco Central (BCRA) dispuso una medida la semana pasada por la cual algunos bancos deberán liquidar una parte de la tenencia de sus propios dólares, pero no la de sus clientes que están en caja de ahorro o en plazo fijo en moneda extranjera.

Pero el rumor provocó que haya más gente que la habitual en la caja de los bancos para retirar sus dólares. En realidad, los billetes se quedaban en el banco, pero cambiaban de lugar físico: pasaban de la caja de ahorro a la de seguridad.

IMPORTACIÓN

Ante esto, lo primero que hicieron los bancos, como medida preventiva, fue salir a importar dólares. Lo hacen en un avión de carga desde la Reserva Federal en Washington, proceso que tarda tan sólo 48 horas hasta que estén los billetes en Buenos Aires.

"Preferimos tener el capital parado por 15 días antes de correr el riesgo reputacional de que venga un cliente y no tener los dólares para darle. Como el interés que se paga es nulo, es lo mismo tenerlo en efectivo acá que en los bancos corresponsales en el exterior, por lo cual lo único que pagar es el transporte", revelan en el ambiente financiero.

En las sucursales donde hay un segmento más Premium, que es donde generalmente tienen más depósitos en dólares, es donde más se vio el traspaso hacia cajas de seguridad.

FAKE NEWS

"Recibimos muchas consultas de parte de clientes sobre el rumor de un posible corralito", advierte el directivo de otro de los bancos consultados, que exige el off the record a cambio de sus palabras.

PEDIR CAMIONES

"No damos abasto para cumplir con los clientes", comenta el tesorero de otra entidad. "Si bien le aclaramos que no hay chances de un corralito, el clima de sensibilidad genera temor en mucha gente, y nosotros no podemos permitir darle veracidad a todos estos rumores. Estamos aclarando que la norma del BCRA sólo afecta a los bancos y no a los dólares de nuestros clientes", agrega.

DÓLARES A LA VISTA

"Pero si vienen a retirar sus ahorros y no se los podemos dar, es como tirarle nafta al fuego, lo mejor es importarlos y tener los dólares a la vista para que ningún cliente que los quiera se vaya sin ellos", amplían en el mercado.

"Ante el menor rumor, traemos cinco veces más de lo que necesitamos habitualmente y los ponemos sobre la mesa, para que el que quiera los tenga. Venimos monitoreando cómo vienen los retiros en cada una de nuestras sucursales y de última importamos u$s 15 millones más para estar con máxima liquidez", concluye otro banquero.

Por: MARIANO GORODISCH