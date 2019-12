Para De Vido: “El gobierno que pasó ha sido el más corrupto de la historia”

Un día después de dejar la Cárcel de Ezeiza, luego de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) ordenara su inmediata liberación en el marco de la causa de los cuadernos, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido le brindó una entrevista al diputado nacional Eduardo Valdés en la que contó cómo fueron sus dos años en la cárcel y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el diálogo radial, el ex ministro del kirchnerismo cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y su gestión. “ Este gobierno que pasó ha sido el más corrupto de la historia. Además de entregador, corrupto en su propia naturaleza” , sostuvo, al tiempo que remarcó: “No es corrupción en función de errores que podrían haber cometido algún funcionario, sino un saqueo y un robo sistemático; y persecuciones feroces como la que está sufriendo Cristina”.



