Para el diputado Torello, el proyecto de la deuda "busca instalar el concepto de tierra arrasada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado Pablo Torello (PRO-Cambiemos) dijo hoy que el Gobierno "busca instalar el concepto de tierra arrasada" mediante la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa y consideró que la norma "no es necesaria" porque a través de las facultades delegadas y la ley de emergencia "ya tiene todos los elementos" para negociar con los acreedores.



"Creemos que si llaman (a debatirla) es porque ya tienen los votos, independientemente de nuestro apoyo o no", señaló Torello en diálogo con Radio Continental.



Sostuvo que desde su sector creen que la ley "no es necesaria porque con las facultades delegadas y la ley de emergencia ya tiene todos los elementos para hacer todo lo que están pidiendo".



"Todavía no entendemos las nueve emergencias y las once facultades delegadas aprobadas en diciembre", acotó el diputado, quien consideró que tanto ese aspecto como el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que el oficialismo quiere aprobar esta semana, buscan "instalar el concepto de tierra arrasada" vinculado a la gestión macrista.



"Vamos a ser una oposición totalmente responsable, vamos a debatir y vamos a tratar que la Argentina funcione lo mejor que pueda y renegocie su deuda para que este gobierno haga lo que dice que viene a hacer", sostuvo de todos modos el diputado por la provincia de Buenos Aires.



Pero consideró que "con ajustes sobre los jubilados, la clase media y el campo le seguimos sacando recursos a la gente que puede mover a la Argentina por consumo o producción, para seguir financiando un Estado que es cada vez más improductivo".