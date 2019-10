Para el Gobierno, en el debate se lo vio "irritable" a Fernández ante preguntas sobre corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Gobierno consideró hoy que la marcha del sábado en apoyo a la reelección del presidente Mauricio Macri es "la rebelión de los mansos", sostuvo que el mandatario se mostró "muy contento" con su papel en el debate presidencial de anoche y señaló que al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, "se lo veía irritable cuando se hablaba de corrupción" en ese encuentro.



El Jefe del Estado encabezó esta mañana una reunión de Gabinete y al concluir los ministros Alejandro Finocchiaro (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología) y Guillermo Dietrich (Transporte) encabezaron una rueda de prensa para contar qué temas se tocaron.



"El gran ganador del debate es la ciudadanía", dijo Finocchiaro, que junto con Dietrich resaltó el debate presidencial (ahora convertido en ley) como una de las mejoras institucionales que introdujo su gestión.



Agregó que el Presidente "estaba muy contento de haber podido expresar su punto de vista, de haber podido defender nuestra gestión y de haber podido decir qué es lo que vamos a hacer en el futuro".



Según Dietrich, Macri quedó conforme con "haber sido muy propositivo, no sólo con las cosas que se hicieron sino con propuestas a futuro".



En otro tramo de su diálogo con la prensa acreditada en la Casa Rosada, ambos destacaron la marcha que los seguidores de juntos por el Cambio protagonizaron el sábado en el Obelisco.



"Sociológicamente se traduce como la rebelión de los mansos", afirmó el titular de la cartera educativa.



Consultado sobre si la corrupción será un tema que influirá en las urnas, Finocchiaro dijo que no lo sabía, pero consideró que "se notó cómo esto incomodaba a Alberto Fernández" en el debate.



Para el funcionario, es un tema difícil de zanjar para el funcionario, porque "o cuando fue jefe de Gabinete fue parte de eso" o bien "no vio nada, y por decirlo con una palabra muy elegante, fue ingenuo".



"Uno lo veía irritable cuando se hablaba de corrupción, es entendible porque piensen ustedes que para Alberto Fernández criticar la corrupción K es como ver a (el líder de la CTEP, Juan) Grabois criticar a los piquetes".



"Cuando uno fue parte de algo y sigue siendo parte, es muy difícil volver atrás", concluyó sobre el tema.



"Sentimos que hay un movimiento muy fuerte en la ciudadanía de un Nunca Más a la corrupción y a la impunidad", opinó por su parte Dietrich sobre las marchas del "Sí, se puede" que se realizan en todo el país.



"Es imposible desconocer que una de las razones que tenemos en nuestro país es la corrupción que ha habido en la política, y la gente que trabaja, se esfuerza y hace lo imposible para que sus hijos puedan estudiar y sueñan con un futuro mejor para ellos, saben que muchos de esos sueños han sido robados por privilegios de los poderosos, acuerdos entre los empresarios y los gobiernos y por la corrupción de la política", dijo el funcionario.