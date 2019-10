Para el petrolero Pereyra, "es imposible" la reunificación de la CGT con la CTA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador nacional y titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, consideró hoy que "es imposible" la reunificación de la CGT con la CTA. "Es imposible. La CTA es una organización de tercer grado, sin personería gremial. La única entidad con personería gremial es la CGT y no se puede incorporar a la CTA cuando no está reconocida como una organización sindical", dijo Pereyra en declaraciones a FM Concepto. "Lo que sí pueden hacer es que las organizaciones sindicales que en este momento están en la CTA hagan todas las gestiones para incorporarse a la CGT. Si está dentro de lo que contemplan los estatutos de la CGT, no va a haber ningún problema. No se le cierra la puerta a nadie, pero si cumplen todo se los va a aceptar", indicó. Por otra parte, desmintió haber rechazado la posibilidad de que Miguel Galuccio se haga cargo de YPF en caso de que Alberto Fernández gane las elecciones y acceda a la Presidencia, tal como circuló en versiones periodísticas. "Con Miguel tuve una excelente relación cuando estuvo en YPF y ahora también. No tengo nada contra Galuccio. Tengo relaciones buenas con todos", dijo el senador y titular del gremio petrolero. Galuccio actúa hoy como presidente, CEO y propietario de la petrolera Vista Oil & Gas, que opera en el yacimiento de Vaca Muerta. Pereyra presentó en los últimos días un proyecto de ley que declara de interés e importancia estratégica la explotación hidrocarburífera no convencional. "La iniciativa busca darle previsibilidad a la actividad hidrocarburífera en Argentina. Si no generamos la confianza necesaria para que vengan dólares, Vaca Muerta va a ser una leyenda", advirtió el senador en sus declaraciones de hoy. En ese marco, dijo que la intención es "dar la seguridad jurídica que se necesita para el desarrollo de Vaca Muerta”.