Para Godoy, de la ATE, el haber mínimo de los estatales debería superar los 61 mil pesos a diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, aseguró hoy que el salario mínimo de los empleados de la actividad debería ser de 61.882,14 pesos, de acuerdo con un informe actualizado al 31 de diciembre último, redactado por el personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



"Los trabajadores del Indec agrupados en el sindicato realizan informes periódicos respecto de la situación salarial en el país y, en ese contexto, presentan un documento permanente que informa sobre el valor del salario mínimo actualizado a diciembre", afirmó.



El titular del sindicato explicó que "la inflación es un problema que el anterior gobierno nacional no pudo o no quiso controlar y, a pocos días de asumir una nueva administración, la realidad continúa siendo tan preocupante como en los últimos cuatro años del PRO".



El dirigente añadió que "la carestía de los productos esenciales, de los servicios públicos y el probable cambio de la fórmula de cálculo del haber jubilatorio anticipa un año –o varios- de ajuste para los sectores mas vulnerables y para la clase trabajadora", señaló Godoy.



Un comunicado gremial puntualizó que luego de difundido el dato del IPC de diciembre último "se supo el acumulado de 2019, que fue del 53,8 por ciento y, ante esa realidad, hay analistas que ya estiman la inflación 2020 en casi el 40 por ciento, lo que debería constituir un piso en el mejor de los escenarios, ya que se supone un dólar oficial de 64 pesos".



El dirigente explicó que el gremio realizó un ejercicio "de estimación para acercar los valores requeridos a fin de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias para que tengan una vida digna, siempre según los datos oficiales del Indec".



Según la ATE, un hogar constituido por una pareja de 35 años y dos hijos (de 6 y 9 años) requirió en diciembre 61.882,14 pesos para satisfacer sus necesidades: 19.910,48 pesos para adquirir la canasta alimentaria mínima y 41.971,66 para otros bienes y servicios.



"Se trata de un ejercicio de estimación sobre la base de la información pública. Se utilizan metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones como referencia válida para la discusión salarial (y también de otros sectores sociales, como jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares). El objetivo es proporcionar un argumento sólido para las paritarias y para exigir una urgente recomposición y la reapertura convencional", afirmó.



Para Godoy, ello debe contemplar a la totalidad de los trabajadores estatales, sea cual fuese su forma de contratación, y enfatizó que las canastas utilizadas para el ejercicio fueron las llamadas "Canastas de Consumos Mínimos”, surgidas como propuesta metodológica innovadora en el Indec, aunque aún no se aplicaron oficialmente.



"No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, pero no por ello deben observarse ambas como contrapuestas, ya que se trata de metodologías diferentes pero compatibles entre sí. De esa forma, ningún trabajador debería percibir un salario de bolsillo inferior al valor calculado en ese ejercicio", concluyó el dirigente sindical.