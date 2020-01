Para inmobiliarias, la medida de Bielsa "genera tranquilidad a familias y previsibilidad al sector"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, aseguró que la eximición del pago del Impuesto País para la compra de hasta US$ 100.000 para la compra de vivienda única, genera tranquilidad a las familias tomadoras de préstamos y mayor previsibilidad al sector.



"La medida es muy positiva. Desde el sector fue bien aceptada porque genera no sólo tranquilidad a las familias tomadoras sino también a las que van a tomarlo, pero a la vez da previsibilidad en un mercado que va a ser un tema importantísimo en la gestión de la ministra" de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, expresó el directivo.



A la espera de una primera reunión con la ministra, Bennazar dijo en declaraciones a Télam que esta medida "cuando se vuelvan a generar las condiciones para los créditos hipotecarios va a ayudar a dinamizar los tiempos, con esta herramienta como con otras que puede tomar el Estado como protagonista del mercado".



El sector también espero que "hay aportes que pueden dar un dinamismo mayor al mercado más allá de lo financiero, algunos de los cuales no se pudieron llegar a utilizar como el gestor documental que dinamizaría la construcción del pozo y de unidades nuevas", consideró el titular de la CIA.



"Las operaciones de compra venta venía en los últimos meses de 2019 con un freno tal que la aplicación del impuesto del 30% a la compra de divisas prácticamente no se notó", admitió Bennazar, al señalar que más allá de la medida "lo que el mercado precisa para movilizarse es previsibilidad con respecto al valor del dólar".



En cuanto a los montos habilitados para la compra de dólares sin alícuota de 30%, el directivo inmobiliario aseguró que para los valores de los inmuebles en la Capital Federal es "una solución bastante atractiva porque el promedio andaba en los 100 mil dólares, y para el interior es aún más importante".



La medida fue anunciada anoche por la ministra Bielsa, a través de su cuenta oficial de Twitter, y generó el inmediato apoyo de sectores financieros y de empresas vinculadas con la actividad inmobiliaria y la construcción.



La iniciativa contempla eximir del pago del Impuesto País, el recargo de 30% para la compra de dólares, a quienes adquieran US$ 100.000 para comprar su vivienda única a través de un préstamo hipotecario otorgado por una entidad financiera.