Los casos de inseguridad a bordo de las unidades de colectivo tomaron relevancia en las últimas semanas, por un significativo aumento de robos y vandalismo. La mayoría de los hechos, suceden en algunas de las empresas, que hacen los recorridos de algunas de las zonas más complicadas de la provincia. Desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) manifestaron que a diferencia de los taxis y remises, la implementación del botón antipánico no sería una solución.

"No es nuevo, en algunos momentos toma una relevancia mediática, pero el problema es constante y no solamente se trata de robos en colectivos, sino también de inseguridad a los pasajeros de los proyectiles que arrojan a los colectivos y que ocasionan daños y lesiones al usurario y que el colectivo debe llevar a los heridos a los hospitales, es un tema bastante delicado, es un problema muy serio que tienen el transporte público", dijo Ricardo Salvá, presidente de ATAP, a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Haciendo referencia al uso del botón antipánico, el empresario manifestó que la tecnología siempre ayuda, pero en el caso concreto de las situaciones que se dan dentro de las unidades, no podrían hacer mucho. "Si aun las empresas que llevan personal de seguridad, igual sufren hechos de inseguridad, con el botón no creo que se pueda hacer demasiado, daría aviso de la situación, pero no mucho más. De todas maneras siempre es bueno contar con un sistema que pueda al menos ayudar", explicó Salvá.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En tanto el empresario, manifestó que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y controlar más porque esto es algo que sucede constantemente. "Por nuestra parte hemos planteado esto en distintas ocasiones, la policía hace lo que puede y hasta donde puede, creo que los delincuentes los agresores las personas que cometen estos hechos vandálicos, lo hacen en lugares donde justamente no está la policía", finalizó.