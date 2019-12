Para las cooperativas es "justo" y "necesario" encarecer servicios como los de Netfix y Spotify

El dólar diferencial, de un 30% superior a su cotización oficial, que analiza el Gobierno nacional y que impactará en los precios de las plataformas digitales como Netflix, o Spotify, es "justo" e implica una "visión solidaria de la economía", según el presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur), Antonio Roncoroni.



Es el "comienzo del fin de la desigualdad de derechos", aseguró el dirigente, para quien "gravar con un diferencial a empresas como Netflix, no sólo es justo, es necesario"



"Es un primer paso que debe profundizarse y hacer un estudio detallado de los costos impositivos de la industria en general", agregó.



"También debe expandirse no solo a Netflix y Spotify, sino a Facebook y otras que ofrecen contenidos o publicidad que monetizan mediante tarjetas de crédito en el exterior sin pagar ninguna de las tasas inherentes a cada industria", opinó Roncoroni,



Recordó que "desde el comienzo de las denominadas OTT (over the top) o plataformas digitales que prestan servicios sobre la red de terceros, expresaron "la desigualdad y discriminación que implicaban para las empresas nacionales de telecomunicaciones, sean cooperativas, PyMEs o grandes prestadores".



Identificó a las OTT como "compañías extranjeras, que no generan casi trabajo local y no pagan casi impuestos, perciben pagos en dólares netos, con ajustes automáticos y sin invertir en infraestructura".



"Frente a eso, la industria Tic Argentina, debe invertir en redes nuevas, tecnología y brindar un servicio acorde a las necesidades del desarrollo del país", puntualizó.