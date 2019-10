Para Lavagna, "ahora es momento de superar la grieta para que la Argentina se recupere"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró hoy que "ahora es momento de trabajar todos juntos para superar la grieta y que Argentina se recupere de una vez y para siempre", en un mensaje publicado en sus redes sociales.



Tras ubicarse en la tercera posición en las elecciones presidenciales del domingo con el 6,16 por ciento de los votos, Lavagna agradeció el apoyo a los más de un millón y medio de personas que optaron por Consenso Federal.



"Gracias. Estoy feliz de haber integrado Consenso Federal. Fue muy grande el esfuerzo realizado por todos", dijo el ex ministro de Economía durante la gestión de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner hasta 2005.



En esa línea, continuó: "Les quiero agradecer por compartir el sueño de una Argentina mejor. Gracias por tu confianza, por apoyar el diálogo y el consenso".



El mensaje de Lavagna, que ya lleva dos intentos fallidos como candidato presidencial, estuvo acompañado por un video de apenas 30 segundos con un resumen de momentos de la campaña electoral junto a su compañero de fórmula el salteño Juan Manuel Urtubey, donde además pidieron a los argentinos "no aflojar y seguir trabajando juntos para superar la crisis".