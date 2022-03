Para los dueños de los perros potencialmente peligrosos, el comportamiento de los animales surge de un problema humano

En el marco del programa “Acompañame”, que apunta a la protección y a la sanidad animal, este lunes empezó la colocación de los 1.500 chips gratuitos a los considerados perros potencialmente peligrosos en San Juan.

El lugar elegido para llevar a cabo los procedimientos fue el Parque de Mayo, en cercanías del monumento a José de San Martín. En este sentido, las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dispusieron de una carpa para llevar a cabo los papeles administrativos y, además, de dos trailers para las intervenciones.

En la carpa habían dos filas, una para realizar los papeles necesarios y otra para chipear los animales.

En este marco, DIARIO HUARPE dialogó con los dueños de los perros que estaban en el lugar colocándose el chip. Alicia Florenci, cuya mascota es de raza rottweiler, comentó: “En particular yo no estaba muy de acuerdo, porque mi perro siempre está dentro de mi casa y cuando sale es conmigo. Creo que hubiese sido mejor que la colocación de estos chips sea dependiendo de la crianza del perro”. Sin embargo, dice la mujer, eligió cumplir con la normativa y con todos los requisitos, como colocarle seguro a su mascota.

Es que uno de los requerimientos que implica la Ley Provincial 2190- L de Perros Potencialmente Peligrosos, es que el animal tenga un seguro contra terceros en caso de que suceda cualquier inconveniente con una persona u otro animal. Además, los propietarios tienen que hacerse responsable de la mascota, aportando sus datos personales y domicilios.

A esto se refirió Cristian Monasterio, dueño de “Broli”, de raza dogo argentino. El hombre planteó que ve como positivo el hecho de la colocación de estos implantes y que la ley salió “por personas que no saben tener un perro de estas características, lo que se recomienda es que se empiece a criarlos desde cachorros para poder educarlos, pero hay gente que los quiere tener de grandes porque son lindos y después vienen los problemas”.

En sintonía con Cristian, Ariana Astudillo, dueña de un perra raza dogo argentino, planteó que el comportamiento de los perros es un problema de humanos y no de animales. En este sentido, dijo: “a partir de la colocación del chip me parece que va a cambiar el trato a los animales, porque hay gente que no tiene responsabilidad con su mascota, pero sería genial que todos lo hicieran”.

Algunos perros habían pasado mucho estrés.

La sensación general de los dueños de los perros potencialmente peligrosos fue que se trata de una herramienta más para poder controlar y acompañar a sus mascotas. Sin embargo, señalaron, no es una solución debido a que los dueños de las mascotas deben criarlos desde pequeños con confianza y cariño. Esto es, destacaron, para no convertir a los animales en peligrosos para la sociedad.

La colocación gratuita de los chips para perros potencialmente peligrosos seguirá haciéndose de manera paulatina. Sin embargo, las inscripciones para las 1.500 unidades que ofrece la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ya están cerradas. Quienes deseen, de ahora en más, chipear a sus mascotas, deberán hacerlo de manera particular.

La Ley 2190- L, una consecuencia del caso de Lara

El 17 de diciembre del 2020 se aprobó en la provincia la Ley 2190-L, mejor conocida por "Ley Lara". Es que esta legislación se desarrolló en el marco del caso que conmocionó a San Juan en septiembre de ese mismo año.

Se trata del fallecimiento de la pequeña Lara Agüero, atacada por un perro de raza pitbull el 14 de septiembre del 2020. Por la muerte de la nena de 9 años, el dueño del animal fue acusado de homicidio culposo, pero posteriormente tomaron la decisión de excarcelarlo.

En este sentido, la ley, que comenzó a aplicarse en la provincia en marzo, tiene como objetivo "regular el control, registro y protección de perros potencialmente peligrosos, para garantizar la preservación de la vida y la integridad física de personas y animales; y los derechos y obligaciones de los propietarios".

Si bien la 2190-L tuvo como referencia este caso, las situaciones de ataques de perros potencialmente peligrosos son cada vez más comunes. Por este motivo, el gobierno provincial en enero de este 2022 decidió ampliar el programa "Acompañame", sustentado en la ley de perros potencialmente peligrosos y en la Ley 2005-L, de tenencia responsable de animales de compañía. El fin de esta última es "crear un régimen de protección, bienestar y tenencia responsable de los animales de compañía en la Provincia de San Juan".

La conjunción de ambas leyes, actualmente conforma el programa anteriormente mencionado, cuya finalidad es proteger y acompañar tanto a los animales como a los dueños.