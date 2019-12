Para Margarita Barrientos, el Plan contra el Hambre "tendrá éxito" si se trabaja "en la calle"

La fundadora del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, auguró hoy que el Plan Nacional contra el Hambre "tendrá éxito", siempre y cuando se trabaje "no detrás de un escritorio" sino "en la calle", al tiempo que aseguró que 2019 fue "un año difícil, con mucho trabajo y muchas necesidades".



En esa línea, apuntó que "las donaciones" que recibían "se cortaron casi en un 60 por ciento" en los últimos meses y que "de mitad de año para ahora se ha sufrido mucho, se ha hecho muy difícil".



"Seamos del partido que seamos, la esperanza la ponemos en cada gobierno que entra", expresó Barrientos en una entrevista con Radio 10, en la que sostuvo haber apoyado la reelección del ex presidente Maucirio Macri aunque reconoció que "la economía estaba muy mal y la gente" tenía "otra expectativa".



"Tal vez cuatro años no eran suficientes", dijo Barrientos sobre el gobierno de Macri, y sostuvo que los próximos cuatro años "le van a servir a su equipo para crecer".



Consultada por la propuesta del gobierno de Alberto Fernández de un Plan Nacional contra el Hambre aseguró que "va a tener éxito" si es que "se trabaja como hay que trabajar, no detrás de una oficina y un escritorio".



"Cuando se trabaja por las necesidades del prójimo hay que salir al territorio, a la calle", sostuvo Barrientos, que deseó que "algún día se pueda combatir realmente la pobreza".



Y aseguró: "Venimos de años de no poder hacer nada por al gente que menos tiene. Hablar de la pobreza cero quedaba muy lejos porque nuestro país viene sufriendo hace muchos años".



Según dijo, en los primeros años del anterior gobierno "había esperanza y alegría en al gente" pero "después se ha empezado a afectar el día a día de la gente".



"Más allá de todos los gobiernos, hace 23 años trabajo y tenemos que seguir trabajando. Los argentinos seguimos creyendo en un futuro mejor", cerró.