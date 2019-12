Para Minujín, encarnar a Bergoglio "no es una responsabilidad mayor que con otros personajes"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juan Minujín, que encarna al joven Jorge Bergoglio en “Los dos papas”, filme de Fernando Meirelles que propone una mirada íntima sobre la relación de Benedicto XVI y Francisco y que tras una reducida exhibición en salas llega a Netflix el próximo 20 de diciembre, afirmó que el papel no le presentó “una responsabilidad mayor que con otros personajes”.



“Creo que es un personaje muy carismático, muy apasionado, muy estricto también. Muy temperamental”, dijo Minujín en conversación con Télam, acerca del rol que le tocó interpretar y que en el filme puede verse a través de una serie de recuerdos del Bergoglio al que le da cuerpo el galés Jonathan Pryce.



Minujín vive a los 44 años el que probablemente es el pasaje más exitoso de su carrera, con un presente laboral que incluye teatro (“La verdad”, que regresa al Paseo La Plaza en enero), TV (una tira para Telefe en 2020 y “El Marginal” 4) y el estreno en cines la semana pasada de “Las buenas intenciones”, en la que también actúan sus hijas.



Su versatilidad para componer personajes de diferentes estilos y para manejarse con soltura en distintos géneros logró llamar la atención de Meirelles (“Ciudad de Dios”, “El jardinero fiel”) para un papel que llevará su exposición a una escala internacional.



El filme del director brasileño, con guión de Anthony McCarten y el coprotagónico de Anthony Hopkins como el papa alemán Joseph Ratzinger, viene acumulando nominaciones para la venidera temporada de premios y con seguridad tendrá presencia en los Oscar, en febrero próximo.



“Más allá de la historia, me interesaba trabajar con Fernando Meirelles, es un director que admiro mucho desde hace mucho tiempo”, explicó Minujín sobre uno de los motivos por los que se acercó al proyecto, y afirmó que le parecía “muy lindo” que el director brasileño “sigue filmando con el entusiasmo y el nivel de detalle de un chico que está haciendo su primer cortometraje”.



Además, el intérprete y también director (“Vaquero”, 2011) manifestó que le había resultado "muy interesante" el modo en que está narrada la parte de la trama en la que interviene.



“Yo aparezco en flashbacks, pero no cualquier flashback, sino un recorte de la reposición que están haciendo Ratzinger con Bergoglio antes de que Bergoglio sea papa”, relató.



Construida alrededor de una serie de encuentros imaginarios durante un fin de semana entre el papa Benedicto y el por entonces arzobispo de Buenos Aires, los flashbacks para contar la historia de juventud de Bergoglio exponen la pesada carga con la que asumiría poco después como sumo pontífice.



Su rol como líder de los jesuitas en Argentina en los 70 y su confuso papel durante el secuestro y tortura por el lapso de cinco meses de los sacerdotes Francisco Jalics y Orlando Yorio, que militaban en el Bajo Flores porteño en 1976, no son eludidos en la película, sino utilizados para explicar la culpa y la duda de Bergoglio al tener ante sí la posibilidad de ser papa.



“Es el recorte que hace el mismo Francisco recordando su historia. Con lo cual no es que trabajamos sobre una mirada objetiva de esos episodios, es el recuerdo de lo que él hizo y la culpa o remordimientos que puede tener sobre algunas situaciones”, dijo Minujín en defensa de la propuesta del filme y sin querer pronunciarse sobre aquel episodio, en el que periodistas como Horacio Verbitsky llegaron a acusar a Bergoglio de haber tenido responsabilidad.



“Yo me comprometo al cien por cien a hacer a este personaje y a veces comparto más o menos las miradas de las películas que hago”, agregó.



Con respecto a la presión de representar a Bergoglio, Minujín afirmó que no sentía “que haya una responsabilidad mayor que con otros personajes”: “No estamos inventando un personaje de cero, es una persona pública que todo el mundo conoce, pero después las situaciones se atraviesan tanto si uno está haciendo de Bergoglio o de un personaje completamente ficcional”.



El trabajo de composición consistió en ver “prácticamente todo el material que hay en YouTube” sobre Bergoglio, y en un proceso que realizó en conjunto con Jonathan Pryce en Londres.



Juntos trabajaron el acento de Pryce, que aunque es galés debía sonar como un argentino hablando inglés, intercambiaron ideas sobre cómo enfocar las distintas edades del personaje y hasta “las formas de caminar”.



“Fui desplegando mi imaginación alrededor del material de archivo que existe, pero ese material es una referencia sobre lo que aporto mi propia humanidad”, finalizó.



"Los dos papas" puede verse desde la semana pasada en 41 salas independientes en distintas localidades de Argentina y estará a disposición en la plataforma de Netflix desde el 20 de diciembre.