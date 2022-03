Para Vidal, JxC tiene todas las chances de quedarse con la gobernación en 2023

En su paso por San Juan, la diputada nacional del PRO y referente de Juntos por el Cambio a nivel nacional, María Eugenia Vidal participó del Café de la Política de Yo Te Invito en Canal 5 Telesol y no dudó al decir que el gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja son parte de un mismo proyecto, aunque parezca que hay un distanciamiento entre ambos. Además se mostró confiada en que su espacio logre ganar la gobernación en 2023, tras 20 años de dominio peronista. En este sentido aclaró que “no son buenas las reelecciones indefinas” y anticipó que si el primer mandatario provincial decide ir por un nuevo mandato “seguramente lo vamos a discutir en la Justicia”.

Para la exgobernadora de Buenos Aires, Uñac y Gioja “son parte de lo mismo, aun cuando parezcan peleados. Forman parte del Frente de Todos”. También aclaró que ambos se comprometieron a mejorar la situación económica del país “y si miramos, ahora estamos peor que en 2019. Hablaron del asado en la heladera y nada de eso fue cumplido”.

Vidal fue más allá en su visita a San Juan al decir que le pueden ganar al uñaquismo en 2023 al recordar que “el año pasado estuvimos muy cerca. Juntos por el Cambio viene crecimiento muchísimo y tengo mucha confianza en el equipo que se armó acá. Todos entiende que es más importante el para qué que el quién, todos entienden que hay que construir un equipo que pueda gobernar San Juan”. Sobre este punto acotó de manera tajante que “yo en Buenos Aires promoví el fin de las reelecciones indefinidas y no es bueno que un mismo espacio esté tanto tiempo en el poder y mucho menos una misma persona. Yo entiendo que si Uñac va por un nuevo mandato habrá una discusión judicial”.

La referente nacional del PRO, quien en las últimas encuestas aparece como la segunda dirigente con mejor imagen después de Horacio Rodríguez Larreta, habló también de los escándalos que envolvieron al partido en San Juan al sentenciar que “sin dudas la situación que atravesó el partido fue dolorosa, yo condeno cualquier tipo de violencia. También es cierto que ambas personas no participan en la vida activa del PRO y de Juntos por el Cambio”. Esto en clara alusión a Eduardo Cáceres y Gimena Martinazo.

El semáforo de Vidal

La diputada nacional se sumó a la propuesta de armar el semáforo de la semana y no dudó en darle el Rojo “a toda la clase política, la sociedad lo siente así, pero también debo decirles a los sanjuaninos que no todos somos iguales” apuntó. Mientras que no dudó en premiar con el Verde “a las pymes trabajadoras que no se dan por vencidas y siguen apostando por la Argentina”.

Las frases que dejó Vidal en San Juan

“En cada lugar que visité de San Juan encontré gente dispuesta a ponerse al país al hombro, más allá de la dificultades”.

“La discusión por los recursos no debe darse entre provincias, sino con la nación. Hoy la nación se queda con plata de las provincias”

“Desde 1970 a esta parte hubo 10 congelamiento de precios y ninguno funcionó. Para frenar la inflación no debemos buscar culpables y recetas rapidas”.