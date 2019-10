Paran el miércoles los médicos de los 80 hospitales bonaerenses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los profesionales de la salud de los 80 hospitales públicos bonaerenses realizarán un paro el próximo 23 de octubre en demanda de la reapertura de paritarias y en reclamo de acuerdos extrasalariales incumplidos, informó la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop).



Así lo resolvió esta tarde un congreso de delegados del gremio hospitalario donde se evaluó "la imperiosa necesidad de reabrir la discusión salarial después de la devaluación posterior a las elecciones primarias".



Según un comunicado de la CICOP, el próximo 23 de octubre realizarán un paro activo en los 80 hospitales, lo que supone que no habrá atención en consultorios, y sólo se atenderán las emergencias por la guardia.



El secretario gremial de la Cicop, Pablo Maciel, explicó a Télam que "no hubo voluntad de convocar para resolver la degradación que sufrieron nuestros ingresos y además se incumplieron 3 puntos que habían sido acordados en la paritaria de julio último".



"El primer punto acordado era el nuevo reglamento de residentes que limita la jornada laboral a 8 horas y el descanso posterior a cada guardia; el segundo punto, que tampoco se puso en marcha es el pase a planta permanente de becarios que aún no han sido interinizados y el tercer punto es la puesta en marcha del decreto de desgaste laboral que implica una reducción en la edad jubilatoria", precisó Maciel.