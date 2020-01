París confirma que ofrece a otros europeos plazas para repatriarlos de Wuhan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de Francia ofreció a otros países europeos la posibilidad de repatriar a sus ciudadanos en Wuhan en los aviones franceses que van a traer de vuelta a casa a sus ciudadanos, informó un vocero gubernamental.



Desde la Cancillería francesa recordaron que, ante la crisis generada por el coronavirus, Francia tomó la iniciativa de activar los mecanismos europeos de coordinación que están previstos en este tipo de situación.



"En un espíritu de solidaridad europea", Francia propone a otros países europeos que sus ciudadanos puedan beneficiarse de los aviones que va a enviar París a Wuhan "en la medida de lo posible", señaló el vocero, según consignó la agencia de noticias EFE.



No obstante, no dio precisiones ni de cifras ni de cómo se organizará.



"Las modalidades de esta operación compleja, cuya planificación está en marcha, respetarán plenamente las recomendaciones sanitarias", sostuvo.



El Gobierno francés indicó que tiene intención de enviar este miércoles un primer avión a Wuhan, foco de la epidemia del coronavirus, en el que viajarán personas que no tengan síntomas de la enfermedad.



A su regreso, el viernes o el sábado, permanecerán en cuarentena durante 14 días, el periodo máximo de incubación, en un lugar de la región de París que todavía no se dio a conocer.



Se prevé que un segundo vuelo al que subirían otras personas con síntomas -como por ejemplo fiebre- que recibirían tratamiento médico al aterrizar en París.



En la región de Wuhan hay entre 500 y 1.000 franceses susceptibles de ser repatriados, pero eso se hará solo con aquellos que quieran.



La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, dijo que no todos quieren volver a Francia.



La compañía Air France suspendió los vuelos desde París a esa ciudad china la semana pasada, pero mantiene los que conectan la capital francesa con Beijing y Shangai.