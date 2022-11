Choferes de la empresa el Triunfo comenzaron un paro por falta de pago. Según informaron desde la UTA a DIARIO HUARPE, El Triunfo es la única empresa que no realizó el depósito de sueldos por lo que los choferes no sacaron las movilidades este sábado. Solo es esta empresa la frenada, las demás funcionan con normalidad.

Esta empresa de transporte tiene a cargo las líneas, TNS que une Rawson con Chimbas, así como las línea 3, 261, los 300, líneas de Barreal y recorridos con Mendoza, entre otros. Los trabajadores informaron que todos los choferes de la empresa, tanto urbana, media distancia como larga tendrán las unidades paradas hasta que la empresa de una respuesta.

Por parte del Sindicato de UTA, Marcelo Maldonado confirmó a DIARIO HUARPE que el conflicto se destrabará cuando empiece a impactar el sueldo de lo choferes. De no hacerse, los colectivos estarán parados hasta el lunes.

La huelga fue sorpresiva porque hasta la medianoche del viernes la empresa informó que había depositado los sueldos, sin embargo ninguno de los trabajadores veía reflejado eso en su cuenta bancaria. No es la primera vez que la empresa incumple con las fechas de pago, Maldonado aseguró que son reincidentes.

Por otro lado, si bien la subsecretaría de trabajo intentó llamar a una conciliación obligatoria, al tratarse de un tema salarial que no son paritarias, desde la UTA no participaron.

El enojo del personal apunta a la empresa que recibió el subsidio del estado para garantizar el pago. "A nosotros no nos sirve tener las movilidades paradas, pero vamos a estar dos días sin cobrar, es nuestro sustento el sueldo y si no lo tenemos no podemos comer", finalizó uno de los choferes.