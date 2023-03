El gremio de UDA llegó a un acuerdo para que los docentes autoconvocados de San Juan que estén adheridos a las marchas por reclamo salarial no sufran más de dos días de descuento por mes. Sin embargo, las autoridades de Gobierno condicionaron esta propuesta siempre y cuando los educadores vuelvan este jueves a las aulas.

Este acuerdo se dio a conocer por las autoridades de UDA, después que Educación confirmó días atrás que descontarán hasta 6 días a quienes no hayan asistido a las escuelas, tras los reclamos y movilizaciones de docentes autoconvocados, que incluyeron el paro como medida de fuerza.

“El descuento fraccionado se hará siempre y cuando, tras el pedido de Gobierno, los docentes vuelvan a las aulas este jueves, de lo contrario se hará en una sola vez”, fueron las palabras que mencionó a DIARIO HUARPE, el titular de UDA, Lucio Vázquez.

Este es el acuerdo firmado entre UDA y Gobierno. Gentileza.

Al mismo tiempo, el gremialista coincidió con el pedido de Gobierno, solicitando que los maestros vuelvan a las aulas. “Los reclamos que están realizando son una medida ilegal. Queremos paliar la situación para no sacarle todo el sueldo a los docentes. El logro de la paritaria no lo van a ver ni en marzo ni en abril porque le pueden descontar todo si no vuelven a clases”, explicó.

“Hicimos el pedido a Hacienda y Educación para que el descuento sea fraccionado cuando ellos vuelvan a las aulas. Si el maestro no pudo justificar seis faltas, recibirá el descuento de dos días por mes”, agregó Vázquez. Esto quiere decir que los descuentos se dividirán en el pago del mes de marzo, abril y mayo.

Según las palabras del titular de UDA, la condición de Gobierno para llevar a cabo esta situación es que los docentes vuelvan si o si este jueves a las aulas.

“Si esto no pasa, se anulará este acuerdo y pueden llegar a perder alrededor de $50.000 de promedio base. Estamos mal y queremos estar peor, no entiendo esa situación. Los maestros están siendo mal asesorados por algunos sectores que no están relacionados con la docencia”, relató.

Finalmente, Vázquez aprovechó el llamado de este medio para desmentir un video que está circulando con “datos falsos”. Se trata de unas imágenes que compartió el actual presidente de la Juventud Pro en San Juan, Agustín Prado. “Lo invitó a ese señor que no es docente a que vaya al gremio para que conozca el sueldo de los maestros. Ese muchacho no sabe nada y está repitiendo datos falsos”, cerró.