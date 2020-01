Partido de izquierda presenta una querella por delitos de lesa humanidad contra Piñera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Representantes del partido político Revolución Democrática (RD) presentaron hoy una querella por crímenes de lesa humanidad contra la “línea de mando” del gobierno nacional, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, por violaciones de derechos humanos durante el estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre.



La denuncia también alcanza al actual ministro del interior, Gonzalo Blumel, el ex ministro de interior Andrés Chadwick y al director general de Carabineros, Mario Rozas.



La presidenta de RD, Catalina Pérez, afirmó que todavía no existen responsables en el país por la represión policial ejercida durante las manifestaciones que se desataron en el país, producto de un alza en el pasaje en el Metro de Santiago a la que luego se le sumaron otras demandas sociales.



“Creemos que tenemos la responsabilidad de asegurar que estas situaciones no vuelvan a producirse en nuestro país”, afirmó Pérez, quien dijo ante la prensa que el país vive una constante vulneración de los derechos humanos.



La demanda, presentada en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, consta de 33 páginas y contempla denuncias por “homicidio, tortura y apremios ilegítimos, físicos y mentales, abuso sexual, violación, privación de libertad arbitraria, detención selectiva de personas, detenciones en domicilio de personas, privación de libertad física y mutilación de miembros importantes”.



Por su parte, Matías Silva, abogado de RD, afirmó que “el estado de derecho implica responsabilidad y venimos a los tribunales para que determinen si el presidente de la República tiene responsabilidades”.



También, destacó que el mandatario tendría un papel de “cómplice encubridor” de delitos de lesa humanidad.



La presentación de la demanda estuvo acompañada por diputados y representantes del Frente Amplio (coalición de partidos de centro izquierda).