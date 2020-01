Partido opositor venezolano denunció un "intento de asesinato" de Guaidó

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López, denunció hoy un aparente "intento de asesinato" del jefe del parlamento Juan Guaidó que atribuyó a grupos que identificó como "colectivos de la dictadura de Nicolás Maduro".



A través de un comunicado, el partido denunció que ayer "bandas paramilitares afectas al régimen de Maduro y Diosdado Cabello atacaron con piedras y armas de fuego a una caravana de vehículos donde suponían se trasladaba el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó".



El texto indicó que el ataque contó "con la aquiescencia de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada, quienes antes que acudir a la protección de los parlamentarios atacados se replegaron para quedar como cómplices de este atentado".



"Afortunadamente el presidente Guaidó se trasladaba en otro vehículo, lo que frustró el intento de asesinato. No obstante, diputados que sí viajaban en la caravana estuvieron en peligro de morir ante el alevoso asalto contra los vehículos que los transportaban", destacó el mensaje, reproducido por las agencias Ansa y Europa Press.



La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela que encabeza Juan Guaidó sesionó ayer por segunda vez en el año fuera del palacio legislativo, luego de que éste amaneciera rodeado de militares y un grupo de legisladores fuera baleado, según ellos, por civiles armados que responden al chavismo.



La del miércoles fue la manifestación más violenta del conflicto en que la AN se halla sumida desde el 5 de enero, cuando una minoría compuesta por el bloque chavista y algunos aliados proclamó como presidente a Luis Parra y la mayoría opositora reeligió a Guaidó.



Pese a que la AN sesiona usualmente los martes, Guaidó convocó para ayer precisamente para evitar incidentes con el grupo de Parra, quien había llamado a los suyos a reunirse anteayer.



El texto sostuvo que los diputados de VP elevan su "voz de rechazo, indignación y denuncia a nivel nacional y mundial por el atajo de violencia que ha tomado el régimen



usurpador".



"A falta de apoyo popular y desasistido de toda legalidad, acude al expediente de la violencia abierta y descarada para intentar doblegar la reciedumbre democrática demostrada por la oposición democrática venezolana en cuya vanguardia se encuentra una mayoría de diputados quienes han ratificado en la Presidencia de la Asamblea a Juan Guaidó", advirtió.



Además, señaló que al gobierno de Maduro "y sus instituciones cómplices no les queda ya ningún espacio de legalidad constitucional que defender y, ante el aislamiento internacional y el inmenso rechazo del pueblo, quieren implantar en Venezuela un esquema de dominación terrorista mediante la acción de bandas paramilitares".