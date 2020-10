"Mi papá, ay mi papá, mami el papá. Te amo pa", estas fueron las palabras que pronunció Jorge, un pequeño de 8 años que vio llegar a su padre tras casi 8 meses de ausencia obligada por la pandemia de coronavirus que obligó a poner en cuarentena a buena parte del planeta.

Este reencuentro lleno de gritos de alegría, lagrimas incontenibles y la sensación de no poder creer lo que está pasando, todo esto quedó grabado en un video que Jorge Daniel Maestre grabó para tener un recuerdo del momento en el que por fin pudo abrazar y besar a los suyos.

En contacto con DIARIO HUARPE Jorge contó que a comienzos de marzo viajó a la Guayana británica para trabajar como supervisor de mantenimiento de perforadoras hidráulicas. "Yo tenía que cumplir un turno de 25 días, pero cuando terminé con mi trabajo no pude volver a San Juan, me tuve que quedar en la casa que tiene la empresa para los trabajadores extranjeros", explicó el hombre de 36 años.

Jorge contó que estos meses de espera fueron "muy difíciles", es que si bien tenía un lugar en donde alojarse, era desesperante ver como pasaban los días y no podía volver a su casa. A esto se sumaba la dificultad de comunicarse: "en la Guayana hablan inglés, yo hablo ese idioma entiendo lo suficiente como para comunicarme en cosas básicas", contó.

Mientras tanto, en su casa de Albardón lo esperaban su mujer Eliana y sus hijos de Génesis de 10 años, Jorge hijo de 8 años y Emilia de 4. "Cuando les llamaba me angustiaba más porque me contaban que acá las cosas se estaban complicando", aseguró Jorge.

Jorge posando durante sus días en la Guayana, confesó que fueron días difíciles. Foto: Gentileza.

Recién hace pocos días consiguió la posibilidad de acceder a un vuelo desde la Guayana a Miami y desde allí a Buenos Aires. Ya en la Argentina pudo tomar el primer vuelo que se realizó el martes pasado desde Ezeiza a San Juan.

Antes de volver a la provincia se pudo hacer una PCR que le dio negativo, por eso pudo viajar e irse a su casa sin necesidad de hacer la cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus.

"Cuando llegue a San Juan vi que los medios estaban cubriendo la llegada de los pasajeros del vuelo, traté de irme por un costado para que no me tomaran fotos, me tomé un remis y me fui directo a casa", relató sonriente Jorge.

Antes de llegar a la casa prendió el celular y grabó los primeros minutos en su casa, incluyendo los gritos de felicidad de su único hijo varón. Luego llegó una seguidilla interminable de abrazos, risas y besos.

"Después de saludar a mis hijos, me fui a la casa de mis hermanos, también los grabé cuando me vieron al verme llegar, fue muy emocionante. A la noche nos juntamos todos a comer un asado", recordó el albardonero.

Ahora, ya mas tranquilo, Jorge piensa en su futuro laboral y no descarta volver a su primer amor: la radio. Es que Jorge condujo durante 10 años el ciclo radial "Herencia cuyana". "Le puse ese nombre para hacer alusión a mi abuelo que es Darío Vence, con él no me pude reencontrar para cuidarlo porque es persona de riesgo, ya tendremos tiempo de darnos un abrazo", concluyó.

El reencuentro

Fuente del video: Radio Ser Albardón.