La oposición cruzó a Uñac y apoyó el fallo de la Justicia sobre las PASO

Los dichos de Uñac generaron tal revuelo que dirigentes de la oposición salieron a ponerle límites al gobernador. Los consultados por este medio tildaron de “graves” las afirmaciones del mandatario y marcaron que “no respeta los contrapesos del sistema republicano” reinante en la Argentina.

El debate inició luego que en DIARIO HUARPE se publicara lo expresado por Uñac cuando se refirió al fallo judicial que restituyó las PASO. Por esto, el mandatario expresó que “los sistemas electorales los definen las Cámaras Legislativas y esto sucede en todo el mundo, en el país, menos en San Juan, donde parece que la Justicia cree que debe definirlo y que la Legislatura está de sobra en la provincia”.

El primero en opinar fue Marcelo Orrego, referente de Producción y Trabajo, al afirmar que “entiendo que los problemas de la política deben definirlos la política. Pero cuando una modificación del Código Electoral se quiere hacer sobre tablas y con un texto de 50 páginas que ni siquiera se da tiempo de leerlo, no nos queda otra que recurrir a la Justicia como lo anunciamos”.

En el mismo sentido se pronunció otro referente del sector opositor como lo es Fabián Martín y quien expresó que “vivimos en un Estado republicano y el control de legalidad y legitimidad lo tiene el Poder Judicial. Si le damos lugar al criterio del gobernador, cerremos la Justicia para que la política decida todo”. También dijo que “es descabellado y creo que no ha tomado noción de lo que dijo porque afecta la calidad institucional de la provincia”.

En tanto, el presidente del PRO San Juan, Enzo Cornejo, dijo que “coincido con el Gobernador que la Legislatura es el ámbito donde debe discutirse y tratarse el sistema electoral, siempre con reglas claras y a través del diálogo, cosa que no pasó el 16 de diciembre. Con el fallo de Tettamanti quedó demostrado que en San Juan contamos con una Justicia realmente independiente y no controlada, como sucede a nivel nacional en muchos casos". Por último, dijo que “Uñac puede no estar de acuerdo con el fallo, pero no puede cuestionar a un poder independiente como lo es la Justicia, no corresponde".

En duros términos se refirió Marcelo Arancibia, presidente del GEN, al afirmar que “me parecen graves las declaraciones del gobernador y que tiene vedado por su investidura a referirse a causas en trámite. Esto no contribuye a consolidar nuestro sistema republicano y queda claro porque no opina en abstracto, sino que se refiere a un asunto directo como es el sistema electoral”.

Además, Arancibia expresó que “se equivoca Uñac y seguro es porque nunca ejerció como abogado en ningún momento de su carrera. Si lo hubiera hecho, debiera saber que en un sistema republicano de contrapoderes la Justicia sí puede intervenir en situaciones como estas”.

Por último, Alfredo Avelín Nollens, de la Cruzada Renovadora, expresó que “la jueza marcó que la modificación es inconstitucional por no cumplir con las formas legislativas para llevarlo adelante y, por lo tanto, considero que es correcto. En este caso está bien que haya intervenido la Justicia”. Además, dijo que “el gobernador tiene una decisión política, pero no consultó a todos los sectores políticos para ejecutarla y ahí es donde entra el lugar de la Justicia”.

