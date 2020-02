Patricia Bullrich reunió a la conducción de PRO para comenzar a delinear estrategias de trabajo

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, reunió a la mesa de conducción del partido fundado por Mauricio Macri con el objetivo de comenzar a planificar el esquema de trabajo que tendrán en los distintos espacios que ocupan, y la meta puesta en afianzar el rol como principal partido opositor dentro de la coalición Juntos por el Cambio.



La vicepresidenta segunda de PRO, la senadora Laura Rodríguez Machado, informó que la idea es que "comenzar a delinear las estrategias de trabajo" que tendrá el equipo desde los diferentes puestos que ocupan, en el marco de la alianza opositora liderada por el ex Presidente.



En el encuentro que se realizó anoche, Bullrich transmitió el mensaje del ex jefe del Estado sobre la necesidad de "respetar con responsabilidad" al 40 por ciento de los argentinos que votó a favor de Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales, señalaron fuentes que participaron de la reunión.



Asistieron al encuentro el senador Esteban Bullrich; las diputadas Carmen Polledo, Camila Crescimbeni y Verónica Barbieri; y los dirigentes Sergio Wisly y Omar De Marchi, designados como vocales de la nueva mesa de conducción del PRO.



Federico Angelini, vicepresidente primero del partido y diputado nacional de Juntos por el Cambio, confirmó la voluntad de las nuevas autoridades del partido de "seguir representando los valores de la transparencia, la República y la libertad" de quienes los votaron.



Otros de los vocales de la conducción de PRO, el senador Humberto Schiavoni, y el ex secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, mantienen reuniones periódicas con el ex presidente Macri, a las que suele sumarse el ex ministro de Transporte y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informaron voceros de PRO.