Patti Smith: "En nombre del progreso se destruye el medioambiente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La poeta y cantante Patti Smith, una de las figuras femeninas icónicas del rock mundial, destacó hoy en Buenos Aires que "estamos siendo testigos de la destrucción del medioambiente en nombre del progreso".



"El atropello es algo que está pasando en todo el mundo, estamos siendo testigos de una destrucción masiva del medioambiente, el agua está contaminada, hay residuos en todos lados, sumideros, y todo en nombre del progreso", destacó Patti Smith este mediodía en una conferencia de prensa desarrollada en el Centro Cultural Kirchner, organizada por las instituciones medioambientales Kabinett y Pathway to Paris.



Por otra parte, destacó que fue su hija Jesse la que creó en ella una fuerte conciencia en favor del medioambiente y las cuestiones sociales implicadas en la ecología.



"Siento que soy parte de una generación que tiene mucha conciencia sobre nuestro medioambiente, pero fue mi hija Jesse quien me ayudó a implicarme más en el tema, ella me enseño con acciones porque desde muy chica dejó de usar plásticos en casa, se volvió vegetariana, empezó a plantar árboles y a medida que ella fue creciendo, fui aprendiendo más", expuso la cantautora.



La conferencia de prensa contó con la participación de Eduardo Constantini, creador en 2016 de la plataforma Kabinett, que busca visibilizar junto al trabajo de artistas, músicos, cineastas y activistas, la urgencia acerca del estado de emergencia del planeta a través de videos documentales.



En esta ocasión, la organización que ya trabajó con figuras como Sean Lennon, Mikhail Baryshnikov y Nicolás Bereciartua aprovechó para presentar Pathway to Paris (pathwaytoparis.com), ONG que promueve el cumplimiento del Acuerdo de París y que fue fundada en 2014 por la compositora Jesse Paris Smith (hija de Patti) y la chelista canadiense Rebecca Foon, también presentes en la charla, junto a Tenzin Choegyal.



"Estoy aquí para mostrar mi apoyo y manifestarles mi positiva sorpresa ante toda la movida que hay en la Argentina y la inversión en términos de liderazgo para poder avanzar sobre la activa acción y abordar todos los problemas ambientales que se plantean en nuestro planeta hoy en día", expresó Patti Smith a modo de introducción.



La compositora, que anoche actuó en el estadio Luna Park, felicitó a la juventud por el impulso y manifestó: "Nuestro trabajo es vuestro trabajo y creo que todo sueño puede volverse una realidad a través de la unión. Hoy estamos dando un paso hacia esa unificación".



Alertando sobre una posible solución, remarcó: "Nosotros tenemos que poder resetear nuestra mentalidad y hacer sacrificios. Los gobiernos no están haciendo nada y no están escuchando, por eso es que solo las personas desde la comunidad pueden elevarse y accionar. Somos nosotros quienes tenemos que introducir el cambio".



Por su parte, Jesse Paris Smith se mostró feliz por el comienzo de esta iniciativa que se enmarca en el programa "The 1000 Cities Initiative", que nuclea a 1.000 ciudades contra el cambio climático y la emisión de carbono, y que propone una relación de colaboración con la Argentina y así como con otros países de Sudamérica.



En tanto, Rebecca Foon sostuvo en relación con la cuestión ecológica que "es un debate ético, que tiene que ver con el amor".



"Disponemos de poco tiempo para afrontar el futuro y estamos viendo nuestra propia extinción, con lo cual es necesario eliminar los combustibles fósiles lo antes posible. Eso solo se puede lograr corriendo riesgos económicos, y los gobiernos tienen también que hacer su sacrificio y dejar de consumir a la naturaleza. La idea es ir más allá de las medidas individuales, dar un paso más y apostar por la acción ciudadana", sostuvo Foon.



La conferencia de prensa finalizó con un show en el que participaron Patti Smith y su hija, Foon, Tony Shanahan, Lenny Kaye, Tenzin Choegyal y Juana Molina.