Paula de Luque: "Creo que tienen que volver a encenderse las luces del cine"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En forma totalmente independiente sin aportes del Incaa, Paula de Luque vuelve al cine después de 7 y 8 años respectivamente del documental "Néstor Kirchner, la película" y "Juan y Eva", esta vez con "La forma de las horas", que se verá todos los viernes de noviembre en el Malba.



Protagonizada por Julieta Díaz y Jean Pierre Noher encuadra el fin de un amor, un día que resume todas las dimensiones del tiempo e interpela acerca del tiempo en que transcurre el olvido.



Télam: ¿Cómo nació la idea?



Paula de Luque: La primera idea fue trabajar el juego de los dobles, así muy claro quería hablar una pareja que se despedía pero que también eran otros al mismo tiempo. Tenía dos proyectos parados en el Incaa y una especie de tristeza infinita por no poder filmar. Entonces le comenté a Julieta Díaz que si no filmaba iba a terminar muriendo, le expuse la idea y hasta le dije que tenía el guión, cosa que no era así y de golpe salimos a hacerla, y estoy muy orgullosa del equipo que conseguimos armar dentro de lo que podemos definir como una "producción solidaria", no una cooperativa. Por eso fundamos El Club, Compañía Independiente de Cine.



T: Explícame qué significa "solidaria"...



PdL: Quiere decir que todos pusimos lo que podíamos poner, pero la película es de todos en partes iguales. Con este lema es que empezamos.



T: ¿Qué nació primero la anécdota o la estructura narrativa?



PdL: Primero tuve conciencia de qué quería contar, pero después cuando empiezo a escribir sobre esto, sin planearlo, naturalmente pasé a escribir de un modo no lineal. Creo que las dos cosas nacieron juntas sólo que vi primero la anécdota no esté yo creo que son inseparables: lo que cuento y cómo lo cuento. La película es un ejercicio de memoria, como un mecanismo de reflexión porque me pasa y nos pasa que cada vez que la vemos la encontramos algo nuevo, y esto le pasó al público, por ejemplo en el Festival de Gramado en el que Julieta ganó como mejor actriz.Tanto el público como las críticas vieron cosas que nosotros no habíamos visto. Creo que es como un un gran mecanismo de reflexión a completarse con las distintas subjetividades de quienes la miren.



T: La historia se sostiene por dos personajes centrales...



PdL: Sí tal cual, un elenco de dos personas, con la participación especial de Paula Robles. El conflicto de la historia se dirime entre ellos dos, actores muy sólidos, muy sensibles este y escribí para ellos cuando a partir de la idea me dijeron que sí. Con Julieta ya trabajé tres veces, la segunda había sido la miniserie La verdad y tenemos proyectos a futuro. Con ella trabajamos muy bien, tenemos mucha química, es una gran actriz y una y una gran artista muy valiente. Aquí aparece a cara lavada. Jean-Pierre es mi compañero hace cuatro años y conozco todos sus pequeños gestos. Siempre supe que era una película de primeros planos así que necesitaba eso, fortaleza pero con la sensibilidad de los pequeños gestos en los dos ciclos narrativos que tiene



T: ¿Cómo es esto de los dobles..?



PdL: Ellos son ellos, y al mismo tiempo son otros. También hay una bailarina que baila sola y en todas mis películas siempre hay algo de danza, algo de envolvente. Hay muchas teorías acerca del tiempo, una de ellas qué no es lineal sino es en espiral. Para mí la danza es un lenguaje universal.



T: ¿Cómo funciona esta estructura?



PdL: La película funciona como mecanismo de reflexión. Intenté hacerla con la estructura de una canción. Creo que los recuerdos funcionan así. Tengo mi interpretación personal pero creo que cada uno puede elegir la que quiera.



T: ¿Que esperas del cine argentino después del 10 de diciembre?



PdL: Espero que se reactive la industria del cine. Es nuestra industria cultural más fuerte, que genera miles y miles de puestos de trabajo, contenidos propios. Pienso verdaderamente que un país es tan fuerte como su proyecto cultural. Pienso y deseo mucho que rápidamente se reactive, recuperar nuestras fuentes de trabajo, volver a producir nuestros contenidos que son los que levantan la autoestima.