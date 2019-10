Paula Ransenberg y Daniela Catz, mujeres que se resignifican en el teatro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Paula Ransenberg es autora e intérprete de "Sentada en una casa de vidrio", que dirige Marcelo Nacci, y donde también actúa Daniela Catz, en la que una dramaturga discute con un personaje creado por ella, hasta que por la magia de la imaginación aparecen otros personajes. Se ve en Timbre 4, México 3554, barrio de Almagro, los viernes a las 20.30. "La autora propone a su personaje que sea la protagonista de una nueva obra y a partir de eso van apareciendo muchos otros personajes: Marie Curie en una versión zombie, su hermana cordobesa, un luchador de catch, una periodista, una mujer que hace efectos especiales, una mujer pez y una muñeca encerrada en el cuerpo de una anciana" -comentó Paula en diálogo con Télam-. Los personajes se vinculan en pares y cada par encarna la lucha entre la creación y la destrucción, entre la magia y la realidad." Télam: -¿Cómo es la búsqueda de un tema o una forma que no aparece? Paula Ransenberg: -La creación es un proceso complejo, a veces fluido y otras ríspido. La autora está aplastada por la rutina de ser madre y esposa, le falta algo hasta que se lanza a la creación con lo que tiene, juguetes de su hija tirados por todas partes, y entonces descubre que su proceso creativo puede nutrirse de la vida diaria, que su maternidad no está reñida con su creación sino que es una fortaleza, como los poderes de los superhéroes. Daniela Catz: -Creo además que justamente es clave en la obra, que esta autora pueda crear en medio de esa vida rutinaria; algo de esa vida es útil para su proceso peri ella no lo sabe T: -¿Es una obra feminista o engloba una problemática más amplia? PR: -Es una obra de personajes femeninos, salvo el luchador de catch; son mujeres enfrentadas a la dicotomía de ser lo que desean o ser lo que se espera de ellas. Creo que todos los seres humanos podemos atravesar este conflicto pero tal vez las mujeres en una sociedad patriarcal donde la tenemos más difícil. La obra aborda todo esto desde el humor, muchas veces negro y este humor es algo que, a Daniela y a mí como actrices, nos encanta atravesar. DC: -Creo que la frustración, la inseguridad y el deseo de crear y que al mundo le importe engloba al ser humano en general, pero, como dice Paula, las mujeres la tenemos más difícil. Para dar un ejemplo, nosotras como actrices que pasamos por embarazos, hubo lapsos, ya sea por el cambio en el cuerpo, o por el nacimiento de nuestros hijos/as que tuvimos que cortar ensayos o funciones. T: -¿Hubo un texto original o se trabajó en forma dramatúrgica? PR: -El texto original permanece; solo que durante los ensayos se acorta, se sintetiza y se nutre de la puesta en escena. T: -Tengo entendido que la obra incluyó un "work in progress" donde el público tenía su intervención. ¿Eso desvió la obra o cimentó algunos de sus elementos? PR: -La obra es un viaje a través de la cabeza de la autora, bastante vertiginoso y alucinado. Pasamos de estar en la casa de Marie Curie en 1900 al Chaco en los 90, a un mausoleo, a un estudio de sonido. Queríamos que el público se sorprendiera de esos cambios pero pudiera seguir el viaje, sin quedar desorientado. El "work in progress" y su charla con el público nos permitió hacer los cambios necesarios para que eso pasara. DC: -Fue enriquecedor y necesario porque veníamos haciendo un proceso de mucho tiempo de ensayo sin que lo viera nadie, solo el equipo de trabajo. Y al abrir las puertas la obra se nutrió mucho más. T: -¿Cuál es el papel dramático de muñecos y objetos? PR: -Los muñecos son la síntesis del mundo infantil de la hija de la autora, que se va transformando en todo lo imaginable: monstruos, agujas, teléfonos, comida y mucho más. DC: -A lo largo de los ensayos apareció mucho la palabra engendros, atribuida a nuestros personajes. Los muñecos también sufren mutaciones y devienen en engendros. T: -Tanto esta obra como "Para mí sos hermosa", en las que ustedes participan, hablan de cierta forma de alienación. ¿Cómo se vinculan entre sí? PR: Se relacionan con encarnar a múltiples seres, muchos, es un juego actoral que yo disfruto mucho y que Daniela se lanzó a atravesar con enorme talento. En esta obra en un momento representamos a nueve personajes entre ella y yo simultáneamente, a nueve personajes pasando de uno a otro muy rápidamente. Eso es una locura enormemente divertida. T: -En ambos casos hay dirección de Marcelo Nacci. ¿Cómo influye el ojo de un varón en ese universo de mujeres? PR: Marcelo tiene una mirada muy sensible y empática hacia mi universo, lo entiende y decodifica cosas que, incluso para mí están ocultas hasta; eso me hace elegirlo como compañero dramaturgo y director. DC: Creo que justamente, el hecho de que sea varón y que también Marcelo De León, nuestro asistente lo sea, hace que se amplíe y magnifique este mundo tan onírico y a la vez desopilante. Muy enriquecedor.