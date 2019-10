Pavón, Blanco y Urruti anotaron en la MLS estadounidense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cristian Pavón, Sebastián Blanco y Maximiliano Urruti fueron los argentinos que marcador goles en la nutrida cartelera de partidos que tuvo hoy la 34ta. fecha de la Major League Soccer (MLS) estadoundense, aunque con distinta suerte para cada uno de sus equipos. El ex Boca Juniors Pavón marcó el segundo tanto de su equipo (el primero fue del sueco Zlatan Ibraimovic), para la caída por 4 a 2 como visitante de Los Ángeles Galaxy ante Houston Dynamo. Por su parte el ex Lanús y San Lorenzo, Blanco, anotó el tercer tanto del 3 a 1 con que Portland Timbers venció a San José Earthquackes, dirigido por el argentino Matías Almeyda. Mientras que Urruti, ex Newell's Old Boys, convirtió el segundo en el 3 a 0 de Montreal, que en Canadá superó a New York RB. New York FC es el puntero de la Conferencia Este con 64 puntos, mientras que la Oeste la encabeza Los Ángeles FC.