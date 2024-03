Peleadores se burlan del combate entre Jake Paul y Mike Tyson: "¿Sigue Muhammad Ali?"

A principios de este mes, se anunció que Jake Paul peleará con el excampeón de Peso Pesado Mike Tyson. El combate será el 20 de julio en el estadio AT&T en Arlington, Texas, transmitido en vivo por Netflix. La noticia no fue bien recibida por el mundo de los deportes de combate. De hecho, estrellas de UFC y el boxeo, como Matt Brown o influencers KSI, lo liquidaron en diferentes entrevistas.

En el último episodio de episodio de The Fighter vs. The Writer, Brown comentó: "Creo que eso es probablemente lo más importante aquí. Es una situación en la que todos pierden. Obviamente, recibirá una bolsa. Todos vamos a verlo. Estoy seguro de que Netflix le está pagando bien. Todos vamos a verlo, vamos a hablar de ello. Él lo está entendiendo. Pero en la lucha real todos pierden. No puedes perder contra un hombre de 60 años y tampoco puedes vencer a un hombre de 60 años".

"Jake, obviamente, está haciendo eso porque quiere estar en esa posición donde todos quieren verlo ser noqueado y es por eso que van a mirar, quiere ser el rudo, pero es un hombre de 60 años y entonces probablemente podrá sacarlo. Conocemos la narrativa. No es Tyron Woodley donde pensamos que si Jake es un boxeador decente, probablemente ganará, pero es un gran atleta contra el que nunca ha boxeado. Esto es pura y jodida basura", cerró Matt Brown.

Más críticas para Jake Paul

Por otra parte, KSI dijo en podcast IMPAULSIVE: "Honestamente, creo que es triste, hermano. Creo que es súper triste. No sé por qué Jake lo tomó. Es una situación en la que todos pierden. Literalmente, noquea a Mike Tyson y ha vencido a qué, ¿y a OAP? Persona de edad avanzada. Tiene 57 años. Mike Tyson tiene 57 años. Sí, en su mejor momento, esto habría sido una locura".

"Pero ahora es como si esto fuera simplemente triste. Habrá mucha gente mirándolo. Millones y millones. Todo el mundo lo conocerá como el tipo que noqueó al viejo Mike Tyson. Pero imagínense si Mike Tyson lo noquea. ¿Pero qué sigue? ¿Con quién va a pelear a continuación, Muhammad Ali? ¡¿Va a desenterrarlo?!", sentenció el influencer, en relación a lo que puede venir para Jake Paul.