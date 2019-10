Pella quedó eliminado, ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bahiense Guido Pella quedó eliminado en la ronda inicial del Masters 1000 de Shanghai al perder hoy con el australiano John Millman por 6-3 y 7-5, y con su derrota no quedan tenistas argentinos en el cuadro de singles. Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 21 del ranking mundial de la ATP, perdió con Millman (58) en una hora y 53 minutos. El bahiense, de 29 años, no encontró jamás la forma de inquietar a Millman, un rival al que había superado la anterior vez que se enfrentaron, el año pasado en el ATP alemán de Stuttgart. Con la derrota de Pella no quedan argentinos en el cuadro de singles, puesto que ayer habían caído en la ronda inicial Diego Schwartzman (16) ante el canadiense Vacek Pospisil (248) y Juan Ignacio Lóndero (56) frente al británico Andy Murray (289). En tanto, en el cuadro de dobles, el marplatense Horacio Zeballos (3) y el español Marcel Granollers (8) se instalaron ayer en los octavos de final tras imponerse sobre la dupla conformada por el moldavo Radu Albot (108) y el georgiano Nikoloz Basilashvili (187) por 6-2 y 6-3. Zeballos y Granollers jugarán su próximo partido frente a la pareja conformada por el estadounidense Rajeev Ram (16) y el británico Joe Salisbury (29) En Shanghai, el máximo favorito al título es el serbio Novak Djokovic (1), campeón en 2018, quien debutará ante el canadiense Denis Shapovalov (36), y el segundo cabeza de serie es el suizo Roger Federer (3), quien se presentó hoy con una victoria sobre el español Albert Ramos (46) por 6-2 y 7-6 (7-5).