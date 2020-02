Pella sufrió más de la cuenta para instalarse en los cuartos de final del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bahiense Guido Pella, segundo cabeza de serie, sufrió más de lo previsto para instalarse en los cuartos de final del Argentina Open, tras vencer hoy al santafesino Facundo Bagnis por 7-6 (7-2), 6-7 (2-7) y 6-4 en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 27 del ranking mundial de la ATP, batalló con Bagnis (134) durante tres horas y 12 minutos de un partido signado por la irregularidad de ambos, aunque finalmente logró su objetivo de ubicarse entre los ocho mejores del certamen.



El bahiense, campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016, jugará su próximo partido este viernes no antes de las 16 ante el cordobés Juan Ignacio Lóndero (69), quien previamente le ganó al serbio Laslo Djere (35) por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-1.



El partido se planteó como un duelo de ´zurdos' con estilos similares, ambos bien plantados desde el fondo de la cancha y vestidos en forma idéntica, con un único detalle que los diferenció: la visera de Pella estaba al revés, hacia atrás de su cabeza, y la de su rival hacia delante.



Pella, ingresado directamente en los octavos de final y con la misión de borrar la pálida imagen que dejó hace una semana en Córdoba cuando fue eliminado en su presentación por el ignoto francés Corentin Moutet, comenzó a imponer su mayor roce en el circuito a partir de la devolución.



Bagnis, surgido de la clasificación y con un triunfo previo en la ronda inicial sobre el eslovaco Andrej Martin (93), se cuidaba mucho en sus games de saque, sin arriesgar demasiado y a pesar de que le costaba mantenerlo, estiró la definición del parcial hasta el tie break.



En el medio, Bagnis se llevó una ovación del público cuando ganó un punto luego de impactar la pelota con la raqueta entre sus piernas, un lujo que fue muy celebrado por las 3.000 personas que se acercaron hasta el estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.



En el tie break, Pella estuvo más preciso y devolvió mejor, eso le permitió tomar una rápida ventaja de 6-2 que completó por 7-2 luego de una doble falta del santafesino nacido en Armstrong.



En el segundo parcial, Bagnis salió decidido a tomar mayores riesgos y eso le reportó forzar otro tie break ante un rival de una calidad superior como Pella, que no podía dominarlo.



El santafecino se llevó el tie break por 7-2 y dejó el partido igualado con un set para cada uno.



En el tercer y definitivo parcial, Pella logró un quiebre rápido, luego estiró a 2-0 con su saque y se vio beneficiado por los problemas físicos de Bagnis, quien recibió atención médica por un dolor en el muslo izquierdo, y siguió jugando vendado.



Pella, avisado del problema físico de su rival, tomó la iniciativa y lo movió de un lado a otro para forzarlo, algo que logró hasta desequilibrarlo y vencerlo por 6-4 con un ace en el último punto.



Más allá de haberse quedado con la victoria, quedó la sensación de que Pella deberá elevar bastante su nivel si pretende ganarle al cordobés Lóndero este viernes.



El máximo favorito al título en el Argentina Open es el porteño Diego Schwartzman (14), quien cerrará la jornada ante el azuleño Federico Delbonis (87).



El ATP porteño tendrá este año nuevo campeón, ya que el italiano Marco Cecchinato (73), ganador de la edición 2019, fue eliminado rápidamente en la ronda inicial por el español Roberto Carballes Baena (88).



El certamen que se juega en cada febrero desde hace 20 años no contempla la coronación de un tenista argentino desde 2008, cuando el cordobés de Unquillo David Nalbandian le ganó la final al misionero José Acasuso.