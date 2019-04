Peña: "Mirtha siempre fue una militante del PRO y el macrismo"

Mirtna Legrand, en la parte final de su programa del domingo, pronunció su clásica muletilla de despedida, pero le agregó "voten a Macri, señores". Por su parte, Florencia Peña opinó sobre la frase y aseguró que no le sorprendió porque "Mirtha siempre fue una militante del PRO y el macrismo". "Ella es así. Yo me senté en su mesa y nosotras nos tenemos mucho respeto y pensamos totalmente distinto. Sin embargo, puedo sentarme en su mesa y no sentir que me falte el respeto", destacó.

"Yo creo que eso es lo que nos está faltando. Yo puedo respetar que ella diga 'voten a Macri', porque es lo que ella piensa. El problema es ¿por qué nosotros no podemos decir 'voten a Cristina'?", siguió.

Puso la lupa sobre las críticas que recibió ella por opinar sobre su ideología política y se comparó con los artistas que defienden el gobierno de Mauricio Macri. "Si nosotros llegamos a decir eso, somos todos pagos, pero los M no. Nosotros somos ultra, y los M no. Nos decían 'ultra' de manera peyorativa. Como si fuéramos una especie de negadores seriales", dijo la actriz en un móvil en Confrontados.

"Y más allá de lo que cada uno piense, que podemos estar en desacuerdo y debatir ideas, me parece que siempre han sido mucho más injustos con nosotros que con los que han bancado a este Gobierno", continuó, y agregó que tiene colegas con los que no concuerda, pero que eso no le impide compartir un trabajo.

Fuente: Teleshow