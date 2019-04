Peñarol, con un andar perfecto: derrotó a Rivadavia

Foto: Gentileza Nuestro Fútbol

En la tarde del martes se jugaron dos encuentros correspondientes a la 4° fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol denominado "Alberto Coco Barea", donde Peñarol logró ganar su partido ante Rivadavia por 3 a 1 y se mantiene en solitario en lo más alto de las posiciones y con puntaje perfecto.

Dicho encuentro se jugó en el estadio Ramón Pablo Rojas de Chimbas, donde el local Peñarol derrotó a Rivadavia con goles de Leandro Sidan, Alan Cantero y Martin Preziosa, mientras que para el de La Bebida descontó José Guzmán de penal. En cuarta fue victoria del Bohemio por 4 a 1.

Con dicha victoria, el equipo de Cristian Bove marcha con un andar inquebrantable tanto en el torneo local como en el Federal Amateur, ya que es el único líder del Torneo de Invierno y, en el torneo nacional avanzó a una nueva fase en busca del ascenso al Federal A, donde se enfrentará en el partido de ida el próximo domingo a las 16.30 a Colón Junior.

Mientras tanto que Alianza a domicilio en el Predio Emmanuel Mas, le ganó en el clásico a San Martín por 1 a 0 con el gol de Blas Diaz. En cuarta ganó el Lechuzo 2 a 1.

La fecha se completará este miércoles entre Colón y Trinidad que jugarán en la calle Sargento Cabral con arbitraje de Marcelo Cruz a partir de las 16.30.

Así se jugará la 5° fecha

Domingo o Martes

Rivadavia vs Unión

Carpintería vs 9 de Julio

Aberastain vs Desamparados

Martes

Villa Obrera vs Peñarol

Árbol Verde vs Marquesado

Martes o Miércoles

Alianza vs Colón

Miércoles

Del Bono vs San Martín

Trinidad vs Atenas

NOTA: Todos los partidos que están en duda en cuanto al día, lo define la Policía este miércoles.