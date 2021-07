Peñarol ganó por la mínima y se metió en zona de clasificación

En una jornada desde lo climático espectacular en la provincia de San Juan, se jugó la fecha 11 de la Zona Sur del Torneo Federal A, dónde Peñarol consiguió una importantísima victoria haciendo de local en el estadio San Juan del Bicentenario frente a Sol de Mayo de Viedma por 1-0.

El Bohemio viene de una remontada en el presente torneo teniendo en cuenta que el arranque había sido bastante flojo, e incluso el técnico Salvador Mónaco estuvo varias veces en la cuerda floja, pero los resultados empezaron a acompañarlo y, con la victoria de hoy el conjunto sanjuanino se mete dentro de los ocho primeros que por el momento están logrando la clasificación, aunque todavía resta mucho campeonato.

Peñarol no desplegó un fútbol vistoso ante un Sol de Mayo que a partir de ahora tendrá a un excampeón del mundo con Argentina como técnico, se trata de el ex arquero Luis Alberto Islas qué estuvo en el gigante de Pocito, pero no dirigió al equipo sino que hará su debut en la próxima fecha.

Tampoco el equipo visitante mostraba cosas importantes ante un Peñarol que contó con la vuelta de Leandro Espejo, su jugador más importante y desequilibrante luego de haber cumplido con la fecha de suspensión, pero Espejo no fue tan gravitante durante el encuentro, salvo en la jugada qué Peñarol marcó el único tanto del partido.

El gol llegó recién a los 38 minutos del segundo tiempo cuando el propio Espejo ingresó al área con la intención de definir, pero lo tocaron desde atrás y el árbitro cobró penal Y expulsó al defensor Maximiliano Paredes. Espejo salió lesionado y el encargado de la ejecución fue Luis Argumosa, quien con su pierna derecha facturó para darle la victoria al equipo bohemio y empezar a creer que se puede estar más arriba en la tabla de posiciones.

Ahora el equipo dirigido por Salvador Mónaco tendrá una visita de riesgo ya que debe visitar al puntero de la zona como es el Deportivo Madryn el próximo domingo en el sur de nuestro país a las 15.00.

Los otros resultados de la Zona Sur

Cipolletti 0-1 Juventud Unida de San Luis

Ciudad de Bolívar 2-2 Villa Mitre

Independiente de Chivilcoy 1-0 Camioneros

Olimpo 2-0 Deportivo Madryn

Estudiantes SL 2-1 Huracán Las Heras

Ferro de Pico 0-1 Desamparados