Peñarol juega en casa y Desamparados viaja a Chivilcoy

Una nueva fecha del Torneo Federal A se jugará esta semana y los equipos sanjuaninos se preparan para afrontarla. Peñarol será local ante Juventud Unida Universitario de San Luis, mientras que Desamparados tendrá que viajar a Chivilcoy para jugar ante Independiente de aquella ciudad. Ambos encuentros se jugarán este domingo a las 16.00.

Quien viene mejor ubicado de los dos en las posiciones de la Zona Sur, es Peñarol, quien tiene 34 puntos y está ubicado en el 5º lugar dentro de la zona de clasificación. En tanto que Desamparados, que hace 10 partidos que no consigue una victoria, se encuentra con 27 unidades en el puesto 11 de las posiciones fuera de la zona de clasificación.

El Bohemio viene de perder en la última fecha, lo hizo ante Sansinena por 1 a 0 como visitante, mientras que el Víbora lo empató agónicamente el día de su aniversario 102º ante el último de la tabla como Estudiantes de San Luis 2 a 2.

El conjunto dirigido por Edgardo "Cuca" Herrera se prepara para recibir a la Juve puntana este domingo a las 16.00 en el estadio San Juan Del Bicentenario con arbitraje del santiagueño Francisco Acosta. Para ese partido, el entrenador no podrá contar con Julio López que fue expulsado ante el equipo de General Cerri, de todos modos López no era titular, ya que cuando ingresó, vio la roja. Herrera planifica poner los mismos once titulares, es decir con: Diego Pave; Agustín Bellone, Emanuel Yori, Guillermo Pfund y Claudio Chiquichano; Lucas Fernández, Nicolás Dul, Francisco Salinas, Francisco De Souza; Leandro Espejo y Nelson Da Silva.

El plantel de Desamparados ante Estudiantes de San Luis

Por el lado de Desamparados, el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes lleva 10 partidos sin ganar y, desde que asumió el entrenador en reemplazo de Cristian Bove hace 7 partidos, nunca pudo sumar de a tres. El Puyutano visitará a Independiente de Chivilcoy este domingo a las 16.00 con arbitraje de Alvaro Carranza de Villa María. Fuentes no podrá contar con Lucas Márquez que fue expulsado ante Estudiantes, pero ya puede contar con Cristian Romero y Adrián Maidana quienes cumplieron la fecha de suspendión que tenían. El entrenador planea algunas variantes como ser el regreso de Romero en lugar de Agustín Callejas, Darío Ramella en lugar de Márquez y Federico Paz reemplazando a Mateo Rodríguez. En consecuencia, los once de Sportivo serían: Federico Díaz; Lucas Ceballos, Cristian Romero, Hernán Zuliani y Darío Ramella; Matías Garrido, Emanuel Décimo, Tomás Lerman y Federico Paz; Bruno Rodríguez y Julio Cáceres.