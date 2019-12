Pérez García será el segundo refuerzo de Gimnasia para la continuidad en la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El enganche Matías Pérez García será el segundo refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de que la dirigencia de la entidad acordara con el jugador la llegada a préstamo, por una temporada.



El mediocampista salteño, de 35 años, arriba en condición de libre desde Deportivo Cúcuta, de Colombia, donde actuó durante la última temporada.



Pérez García, que se hará la revisión médica entre jueves y viernes y luego firmará su contrato, será dirigido por Diego Maradona en el 'Lobo' platense, que ocupa la última posición en la tabla de los promedios del descenso.



En principio, el ex jugador de Lanús, All Boys y Tigre, entre otras entidades, asoma como el candidato natural para erigirse en el conductor titular, a partir de la lesión que afecta al uruguayo Brahian Aleman (fascitis plantar) y a la suspensión que recibió el mediocampista Matías García (sumó la quinta amarilla ante Central Córdoba de Santiago del Estero y no estará en la reanudación con Vélez Sarsfield).



El oriundo de Tartagal se erige, de esta manera, en la segunda cara nueva del 'Lobo', luego de que el colombiano Harrinson Mancilla (mediocampista central) firmara hoy su incorporación, a préstamo por seis meses y con opción de compra.



En tanto, en las próximas horas, el delantero colombiano Jonathan Agudelo, también del Cúcuta y que fuera dirigido por Sebastián Méndez (ayudante de campo de Maradona), cerrará su llegada a la institución platense.