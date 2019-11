Pernía ganó en pista pero fue desclasificado en Rosario por la clase 3 del Turismo Nacional

El tandilense Leonel Pernía (VW Vento) se adjudicó esta tarde la carrera desarrollada hoy en Rosario, aunque fue desclasificado por no superar la revisión técnica, proclamándose ganador al bonaerense Emanuel Moriatis (Ford Focus), al disputarse la penúltima fecha del calendario de la clase 3 del Turismo Nacional de automovilismo.



Pernía dominó la final celebrada en el autódromo Juan Manuel Fangio, pero después fue excluido al no ajustarse su vehículo a la ficha de homologación 339 del reglamento.



De esta manera, Moriatis, quien había llegado a poco más de cinco segundos del tandilense, terminó convirtiéndose en el vencedor y se puso en carrera para pelear por el campeonato.



La segunda posición correspondió al entrerriano Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), mientras que tercero y ocupante del último escalón del podio resultó el rionegrino José Manuel Urcera (New Civic).



Más atrás se encolumnaron Juan Pipkin (Chevrolet Cruze), Rudi Bundziak (C4) y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus).



Con esta clasificación, Urcera quedó como líder del certamen con 256 puntos, escoltado por Moriatis, con 243. La definición del campeonato se producirá el domingo 8 de diciembre, con el Gran Premio Coronación, que se desarrollará en el autódromo de San Nicolás.



En la clase 2, el olavarriense Agustín Herrera (Renault Clío) se adjudicó la prueba a 16 vueltas, siendo escoltado por el santafesino Ever Franetovich (Fiat Palio), mientras que tercero arribó el santacruceño Gerónimo Núñez (Nissan March).



Las posiciones del torneo quedaron con Franetovich arriba con 292 puntos, seguido por Herrera con 282, mientras que Sebastián Pérez (Onix), ya sin chances de título, reúne 224.